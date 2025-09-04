Justitie ÎCCJ va sesiza CCR cu privire la pensiile speciale - surse







Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) urmează să decidă joi, la ora 13:00, dacă va sesiza Curtea Constituțională a României (CCR) în legătură cu proiectul de lege care modifică pensiile de serviciu ale magistraților. Decizia va fi de sesizare, potrivit unor surse citate de televiziunile de știri.

Convocarea Secțiilor Unite a fost făcută de președinta instanței supreme, judecătoarea Lia Savonea, după ce asupra proiectului planează suspiciuni de neconstituționalitate, semnalate inclusiv de Consiliul Legislativ.

„Chiar dacă majoritatea judecătorilor ICCJ sunt protejați de dispozițiile tranzitorii ale acestei legi, prin exercițiul de astăzi ei își asumă o datorie de conștiință: să evalueze posibilitatea sesizării CCR pentru apărarea viitorului justiției din România. O justiție construită cu greu, prin ani de sacrificii și renunțări care riscă să fie slăbită prin astfel de măsuri conjuncturale”, a declarat Lia Savonea pentru G4Media

Legea care modifică pensiile speciale ale magistraților face parte din Pachetul 2 de austeritate asumat de Guvernul Ilie Bolojan, alături de alte patru inițiative ce vizează fiscalitatea, companiile de stat, sănătatea și autoritatea de reglementare.

Executivul și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului, ceea ce înseamnă că, potrivit Constituției, dacă în termen de trei zile nu este depusă o moțiune de cenzură, proiectele devin adoptate automat.

Formațiunea AUR a depus moțiuni de cenzură doar împotriva celorlalte patru proiecte, lăsând neatinsă inițiativa privind pensiile magistraților. Astfel, legea este considerată adoptată, iar titularii dreptului de sesizare a CCR mai au la dispoziție două zile pentru a contesta constituționalitatea sa.

Legea introduce creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, aplicată treptat pe o perioadă de 10 ani. În plus, pensiile de serviciu vor fi plafonate la 70% din ultimul salariu net.

După protestele magistraților și negocierile din coaliția de guvernare, termenul de tranziție ar putea fi extins la 15 ani, iar plafonul ar putea fi majorat la 75%.

Modificările au fost justificate de Executiv prin necesitatea reducerii presiunii asupra bugetului și alinierea la recomandările Comisiei Europene, dar au stârnit nemulțumiri majore în rândul corpului magistraților.

Schimbările propuse au declanșat proteste ample în rândul magistraților, care au avertizat că aplicarea legii în forma actuală ar putea provoca blocaje în sistemul de justiție.

Mai multe instanțe și parchete din țară au întrerupt temporar activitatea, iar asociațiile profesionale ale judecătorilor și procurorilor au solicitat reanalizarea proiectului.

Reprezentanții acestora susțin că măsurile adoptate ignoră particularitățile profesiei și că modificarea abruptă a condițiilor de pensionare ar putea duce la plecarea masivă a magistraților experimentați.

Consiliul Legislativ a emis un aviz negativ asupra proiectului, invocând contradicții majore cu jurisprudența CCR.

Documentul subliniază că legea ar putea încălca cel puțin opt decizii anterioare ale Curții Constituționale. Una dintre problemele semnalate este lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), obligatoriu pentru orice proiect de lege care modifică statutul magistraților.

Potrivit raportului, lipsa acestui aviz ar putea constitui motiv de neconstituționalitate și ar putea duce la respingerea proiectului de către CCR.

Înalta Curte de Casație și Justiție are programată pentru joi, la ora 13:00, ședința Secțiilor Unite pentru a stabili dacă va sesiza Curtea Constituțională.

Dacă sesizarea este aprobată, CCR va analiza legea înainte de promulgare. În cazul în care Curtea constată neconstituționalitatea parțială sau totală, proiectul ar putea fi retrimis în Parlament pentru modificări.

Dacă însă CCR respinge contestația, legea va fi promulgată și va intra în vigoare în forma actuală.

Dacă proiectul rămâne în forma adoptată, magistrații se vor confrunta cu un nou cadru de pensionare, aplicat treptat. În schimb, o invalidare parțială sau totală a legii ar putea prelungi disputa și ar bloca implementarea reformelor asumate de Guvernul Ilie Bolojan în cadrul Pachetului 2 de austeritate.