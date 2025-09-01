Justitie Consiliul Legislativ: Reforma pensiilor speciale ar putea pica la CCR







Consiliul Legislativ afirmă, într-o analiză, că proiectul de modificare a pensiilor magistraților încalcă opt decizii anterioare ale Curții Constituționale cu privire la regimul pensiilor magistraților.

Documentul susține că proiectul legislativ ignoră elemente stabilite de CCR, astfel că există riscul ca legea să fie respinsă. Un alt aspect problematic indicat de Consiliul Legislativ ar fi absența avizului Consiliului Superior al Magistraturii.

Deși acest aviz are caracter consultativ, solicitarea și obținerea lui este o etapă necesară în procesul legislativ atunci când sunt vizate aspecte privind statutul magistraților. Lipsa acestuia poate constitui, în sine, un viciu de procedură, mai afirmă Consiliul Legislativ.

Acesta mai arată că, deși proiectul invocă respectarea prevederilor constituționale, scopul real al acestuia pare a fi eliminarea pensiilor speciale ale magistraților, fapt ce ar contraveni actualei protecții prevăzute de Constituție.

În acest context, Consiliul Legislativ recomandă revizuirea integrală a proiectului de lege, atrăgând atenția asupra necesității de a evita orice formă de discriminare între profesioniștii din domeniul justiției.

Consiliul Legislativ mai semnalează: „Contradicția dintre argumentele din expunerea de motive și cele cuprinse în avizul Consiliului Superior al Magistraturii referitor la propunerea legislativă privind modificări ale unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PLX 1318 din 8 aprilie 2025), exact sub același aspect al neîndeplinirii Jalonului 215 din PNRR, garantul independenței justiției, prevăzut la articolul 133 din Constituție, atrăgând atenția asupra faptului că: elementul cheie în evaluarea realizată de Uniunea Europeană este reprezentat de soluția de impozitare, iar nu în condițiile de pensionare prevăzute în legislația privind statutul magistraților, realizată prin Legea nr. 282/2023 cu privire la condițiile de pensionare, fiind evaluată de către Comisie ca fiind satisfăcătoare pentru îndeplinirea obiectivului 215, potrivit comunicării realizată de aceasta la data de 15 octombrie 2024”.

Guvernul condus de Ilie Bolojan intenționează să își angajeze răspunderea în fața Parlamentului, în cursul acestei săptămâni, pentru un nou proiect legislativ.

Conform documentației care însoțește inițiativa, nu există aviz de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

„Conform articolului 133 alineat 1 din Constituție, CSM este garantul independenței justiției, iar potrivit articolului 39 alineat 3 din Legea nr. 305/2022, Plenul CSM avizează proiectele de acte normative ce privesc activitatea autorității judecătorești”, arată Consiliul Legislativ.

Consiliul Legislativ mai afirmă că recurgerea la angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului ar ridica probleme de constituționalitate.

„Acceptarea ideii potrivit căreia Guvernul își poate angaja răspunderea asupra unui proiect de lege în mod discreționar, oricând și în orice condiții, ar echivala cu transformarea acestei autorități în autoritate publică legiuitoare concurentă cu Parlamentul. O astfel de interpretare este în totală contradicție cu cele statuate de către Curtea Constituțională în jurisprudență și care încalcă în mod flagrant articolul 1 alineat 4 și articolul 61 din Constituție”, se mai afirmă în document.