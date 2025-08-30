Justitie Ministrul Justiției: magistrații nu au dreptul să declanșeze greve







Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a subliniat că magistrații nu au dreptul să declanșeze greve, nici măcar sub forma unor proteste mascate, legea interzicând expres astfel de acțiuni. „Greva nu e permisă de lege”, a declarat acesta.

Ministrul a explicat că judecătorii și procurorii păstrează libertatea de a decide dacă o cauză se amână sau se soluționează, fără ca Ministerul Justiției să poată interveni.

„Magistratul este cel care, intrând în sala de judecată, stabileşte ce cauză se amână sau se judecă. Pentru noi este foarte importantă independenţa judecătorului. Nu dorim să aducem atingere independenţei sistemului judiciar, pentru că este fundamental în statul de drept”, a adăugat Marinescu.

Referitor la legea privind pensionarea magistraților, ministrul nu a exclus posibilitatea ca aceasta să ajungă la Curtea Constituțională a României (CCR). „Este posibil, dacă va fi contestată, să se ajungă şi la Curtea Constituţională. Vom vedea CCR ce evaluare va face”, a precizat el.

Mai multe instituții din sistemul judiciar au organizat proteste împotriva proiectului de lege. Judecători și procurori din diferite județe au transmis Executivului și Parlamentului „solicitarea fermă” de a înceta campania agresivă împotriva magistraților.

Toate cele 16 Curți de Apel din țară au cerut retragerea proiectului care modifică pensiile magistraților.

Protestele nu au luat forma unor greve, ci sunt acțiuni pașnice de exprimare a nemulțumirii. Specialiștii atrag atenția că situația tensionează relația dintre autorități și sistemul judiciar, iar mesajele magistraților indică un dezacord ferm față de modul în care proiectul de lege a fost promovat.

Marinescu a subliniat că Ministerul Justiției urmărește ca magistrații să-și poată exercita atribuțiile fără presiuni externe.

„Din experienţa unor situaţii anterioare s-a văzut că deciziile difereau de la organ judiciar la organ judiciar şi poate unele, într-un exces, refuzau să judece cauze care reflectau o urgenţă, ceea ce nu este în regulă.”

În această perioadă, ministerul monitorizează situația și va analiza eventualele contestări la CCR, pentru a se asigura că drepturile și independența judecătorilor sunt respectate, fără a afecta funcționarea sistemului judiciar.