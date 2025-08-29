Justitie Criză în magistratură. Tribunalele și judecătoriile protestează împotriva proiectului de lege







Tribunalele și judecătoriile din întreaga țară au hotărât suspendarea activității până la retragerea proiectului de lege privind creșterea vârstei de pensionare, a anunțat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Măsura survine după ce 16 curți de apel au adoptat deja aceeași decizie, magistrații avertizând asupra unui risc semnificativ de destabilizare a sistemului judiciar.

Între 26 și 27 august 2025, judecătorii de la tribunale și din întreaga țară au decis să adopte aceleași măsuri ca cele 16 curți de apel, cerând retragerea imediată a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților.

Potrivit comunicatului oficial al CSM, magistrații consideră că proiectul guvernului PSD-PNL-USR-UDMR condus de Ilie Bolojan afectează grav statul de drept și independența justiției.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) precizează că, având în vedere riscul semnificativ de destabilizare a sistemului judiciar generat de proiectul de lege, s-a hotărât ca, în perioada următoare, activitatea instanțelor să se desfășoare conform deciziilor adunărilor generale. Detalii suplimentare privind această măsură sunt disponibile pe portalurile fiecărei instanțe de judecată.

„ Reforma pensiilor de serviciu ale magistratilor si incetarea campaniei agresive impotriva autoritatii judecatoresti, care afecteaza grav statul de drept, drepturile si libertatile cetatenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justitie independenta.” se arată în comunicatul CSM.

Proiectul privind reducerea beneficiilor acordate magistraților a provocat reacții ferme din partea Parchetului Curții de Apel București, care solicită Consiliului Superior al Magistraturii să emită un aviz negativ. Măsura intervine pe fondul demersurilor guvernului de a soluționa problema pensiilor considerate excesive în sistemul judiciar.

Adunarea Generală a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București a decis, cu unanimitate de voturi, suspendarea activității de urmărire penală și a supravegherii acesteia, cu excepția cazurilor urgente care impun luarea măsurilor preventive de libertate. De asemenea, s-a hotărât suspendarea primirii publicului la registratură și în audiențe, până la retragerea proiectului de lege.