Lia Savonea, șefa ÎCCJ, a refuzat întâlnirea propusă de ministrul Justiției: Pare un exercițiu de imagine

Lia Savonea, șefa ÎCCJ, a refuzat întâlnirea propusă de ministrul Justiției: Pare un exercițiu de imagineLia Savonea. Sursa foto: Agerpres
Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, a refuzat invitația ministrului Justiției, Radu Marinescu, care solicitase mai multor instituții din sistemul judiciar să participe joi, 4 septembrie,  la o întâlnire de lucru.

În adresa de răspuns, Savonea arată că inițiativa pare „mai degrabă un exercițiu de imagine decât un dialog real” și subliniază că independența judecătorilor este pusă astăzi sub semnul întrebării în discursul public: „Această desconsiderare a rolului magistraturii afectează nu doar corpul profesional, ci și încrederea cetățeanului în statul de drept”.

Răspunsul Liei Savonea pentru ministrul Justiției

În documentul oficial adresat ministrului Radu Marinescu, Savonea explică: „Înalta Curte de Casație și Justiție nu va participa la o întâlnire organizată într-un moment extrem de dificil pe care justiția îl traversează. Modul în care aceasta a fost concepută și mediatizată pare, mai degrabă, un exercițiu de imagine decât un dialog real. Reunirea a opt instituții cu roluri și competențe fundamentale, dar diferite, riscă să relativizeze specificul fiecăreia și să deturneze discuția de la problemele reale și concrete ale justiției.”

Scrisoarea Liei Savonea

Savonea mai avertizează că participarea formală la astfel de întâlniri ar echivala cu validarea derapajelor care reduc statutul magistraturii la simple costuri bugetare și întrețin percepția falsă a unor „privilegii”.

În același timp, șefa Înaltei Curți subliniază că instituția rămâne deschisă dialogului doar atunci când acesta urmărește soluții concrete pentru întărirea statutului magistratului, protejarea independenței instanțelor și garantarea accesului cetățeanului la o justiție credibilă și eficientă.

Invitația ministrului  Radu Marinescu și agenda discuțiilor

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, adresase invitația Președintei Consiliului Superior al Magistraturii, Președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Procurorului General, directorilor instituțiilor judiciare și liderilor barourilor și uniunilor profesionale pentru a identifica cele mai bune soluții de îmbunătățire a activității din justiție.

Agenda întâlnirii include teme precum:

-digitalizarea actului de justiție;

-actualizarea taxelor judiciare de timbru și folosirea acestora pentru investiții în infrastructura judiciară;

-eficientizarea procedurii de administrare a probelor de către avocați și consilieri juridici;

-identificarea unor sancțiuni procesuale eficiente pentru plângeri contravenționale neîntemeiate;

-găsirea de soluții alternative pentru degrevarea activității instanțelor.

 

