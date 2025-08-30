Politica Marinescu: Moartea lui Iliescu nu închide dosarele Revoluției și Mineriadei







Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat că anchetele privind Dosarul Revoluției și Dosarul Mineriadei vor continua, chiar și după decesul fostului președinte Ion Iliescu, acuzat de crime împotriva umanității. „Adevărul trebuie aflat”, a spus el.

„Prin decesul domnului Ion Iliescu, verificarea sa penală încetează, însă cu siguranță adevărul trebuie căutat și aflat în continuare”, a declarat Marinescu, sâmbătă.

Ion Iliescu, primul președinte post-decembrist al României, a murit la începutul lunii august, la vârsta de 95 de ani. Dosarul Revoluției se află în continuare în faza de anchetă la Parchetul Militar, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, în septembrie 2024, restituirea cauzei la Parchet din cauza unor vicii de procedură.

Dosarul Mineriadei, care a așteptat peste 35 de ani, are primul termen de judecată programat pe 17 octombrie 2025. Alături de Iliescu, sunt anchetați și fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican-Voiculescu, fostul director SRI Virgil Măgureanu și Adrian Sârbu, consilier al premierului la acea vreme.

Procurorii militari acuză regimul Iliescu că a reprimat violent manifestațiile anticomuniste din Piața Universității și a chemat minerii în Capitală. În urma violențelor, patru persoane au fost ucise, aproximativ 1.300 au fost rănite și 1.200 au fost reținute ilegal.

Ministrul Justiției a subliniat că moartea lui Iliescu nu oprește eforturile pentru aflarea adevărului.

„Dosarele acestea, care sunt dosare foarte importante, sunt dosare în care se caută un adevăr judiciar pentru o suferință istorică, semnificativă (…) adevărul trebuie să fie aflat”, a spus Marinescu.

El a explicat și motivele întârzierii proceselor: complexitatea dosarelor și procedurile succesive care au necesitat reanalizări.

„Examinarea traseului sinuos al acestor dosare poate da anumite răspunsuri (…) însă dispariția fizică a unei persoane nu trebuie să oprească finalizarea acestor dosare”, a adăugat ministrul.

În Dosarul Revoluției, Ion Iliescu și Gelu Voican-Voiculescu sunt acuzați de infracțiuni împotriva umanității. În perioada 22-30 decembrie 1989, au avut loc 857 decese, 2.382 persoane rănite, 585 privări grave de libertate și 409 cazuri de suferință majoră, potrivit datelor din dosar.

Marinescu a precizat că, deși termenul exact al unei sentințe nu poate fi estimat, justiția trebuie să funcționeze cu celeritate, respectând însă drepturile și libertățile celor implicați. Procedurile complexe, expertizele și administrarea probelor necesită timp, dar nu trebuie să împiedice aflarea adevărului.