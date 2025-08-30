Politica Marinescu: Nu există elemente legale pentru revocarea procurorilor-șefi







Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat că nu există elemente legale pentru revocarea procurorilor-șefi, menționând că a avut o discuție cu președintele Nicușor Dan pe această temă. „În acest moment, pentru a declanşa o procedură de revocare a procurorilor apreciez că nu există acele elemente strict cerute de lege, pentru astfel de procedură”, a spus acesta, la emisiunea „Insider Politic”, de la Prima TV.

Întrebat despre schimbarea procurorilor-șefi, ministrul Justiției a spus că orice modificare poate fi făcută doar respectând legea. El a precizat că există posibilitatea de a propune revocarea, însă numai în situațiile clar prevăzute de lege, iar dacă acestea nu se aplică, schimbarea nu este posibilă.

Ministrul a subliniat că „exprimarea unei nemulţumiri, fie ea şi prezidenţială”, nu reprezintă un motiv legal de revocare.

„Aici nu spun că nu ar exista şi imperfecţiuni în activitatea Parchetelor, nu spun că domnul preşedinte nu poate să fie nemulţumit, poate într-un mod legitim. (...) Dacă este să ne ghidăm după indicatori statistici, indicatori obiectivi (...) se vede că, de exemplu, raportul de ţară arată că există un progres în ceea ce priveşte lupta anticorupţie, aplicarea strategiei anticorupţie, un progres în ceea ce priveşte soluţionarea număruluide cauze care îi privesc pe magistraţi", a spus acesta.

Ministrul Justiției a subliniat că există fenomene infracționale îngrijorătoare. El a arătat că, în ultima perioadă, DNA a instrumentat dosare de mare anvergură și a considerat că este esențial ca atât președintele, cât și alți actori publici importanți să transmită mesaje ferme.

„Şi eu transmit mesajul că e necesar ca lupta cu infracţionalitatea să fie promptă, să fie efiace, să fie deplină, fiindcă avem fenomene infracţionale care ne îngrijorează”, a spus acesta.

El a menționat violența domestică împotriva femeilor, dar și alte fenomene precum traficul de droguri și traficul de persoane.

„Ministerul Justiţiei ia în considerare foarte serios să trecem la o formă de incriminare, inclusiv pentru femicid. Amintesc drogurile, traficul de persoane care îngrijorează, infracţiunile în formă informatică, care copleşesc de multe ori segmente ale societăţii. Deci fermitate trebuie să existe. Sunt şi nemulţumiri, poate se poate face mai mult. Dar ca să revoci un procuror-şef, trebuie să ai acele elemente strict limitativ prevăzute de lege. Nu sunt îndeplinite, în momentul de faţă”, a spus acesta.

Ministrul Justiției a apreciat că, în prezent, nu există elemente care să justifice revocarea procurorilor-șefi. „Preocuparea mea este să respectăm legea şi să asigurăm stabilitatea funcţionării sistemului judiciar. Intervenim atunci când legea o impune şi elementele de fapt sunt foarte-foarte clare, în sensul că trebuie adoptată o anumită soluţie”, a mai spus acesta.

Întrebat dacă a discutat cu președintele Nicușor Dan pe această temă, Radu Marinescu a răspuns că dialogul a fost „instituţional”, „Au fost examinate şi aspecte care privesc legislaţia, activitatea Parchetelor”, a mai spus acesta.

Întrebat ce notă ar da procurorului-șef al DNA, Marinescu a precizat că nu se consideră profesor pentru a evalua și că procurorii nu pot fi tratați ca elevi, dar a menționat raportul pe anul 2025, care analizează toate statele Uniunii Europene pe baza unor indicatori obiectivi.

Potrivit acestuia, raportul arată că există câteva probleme, cum este cea a prescripției. Ministrul a adăugat că, în acest caz, responsabilitatea nu ține de eficiența organelor judiciare, ci de modificările legislative necesare.

„Am corectat-o şi pe aceasta, în momentul de faţă, pe viitor nu se mai întâmplă astfel de lucruri. În schimb sunt scoase în evidenţă aspecte favorabile în ceea ce priveşte lupta anticorupţie, progresele făcute în procesele penale privind pe magistraţi. Deci dacă ne-am raporta la aceste elemente există note pozitive semnificative”, a completat ministrul.