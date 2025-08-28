Social Nicușor Dan condamnă gestul tânărului de 20 de ani care a lovit un livrator







Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat joi după incidentul petrecut marți seară în București, când un livrator asiatic a fost atacat pe stradă și numit „invadator”.

Șeful statului a condamnat cu fermitate agresiunea și a transmis că autoritățile trebuie să trateze cazul „ca pe o infracțiune motivată de ură”, subliniind că asemenea fapte sunt „intolerabile” într-o societate democratică.

Într-un mesaj publicat pe platforma X (fostul Twitter), președintele Nicușor Dan a declarat că atacul asupra tânărului venit la muncă în România reprezintă un pericol pentru valorile fundamentale ale societății:

Șeful statului a atras atenția și asupra faptului că, în ultimele săptămâni, în spațiul public s-au propagat mesaje xenofobe, care pot avea consecințe grave:

„În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor, iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice.”

Președintele a făcut apel la solidaritate și toleranță, amintind că milioane de români lucrează în alte țări și trec prin situații similare:

„Mulți români sunt, la rândul lor, plecați la muncă în străinătate. Tocmai de aceea știm prea bine ce înseamnă să îți cauți șansa departe de casă. Îmi reafirm angajamentul pentru o Românie care respectă drepturile fiecărei persoane, indiferent de naționalitate, etnie sau statut. Oricine trăiește și muncește aici merită protecție și tratament egal. Nu ura ne definește pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea și toleranța.”

Președintele Nicușor Dan a adresat un mesaj special polițistului aflat în timpul liber care a intervenit rapid pentru a opri agresorul:

„Îl felicit pe polițistul aflat în timpul liber care a intervenit rapid și cu mult curaj pentru a opri atacatorul, împiedicând astfel ca incidentul să degenereze.”

Marți seară, pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei, un tânăr de 20 de ani a agresat un livrator asiatic aflat pe bicicletă. Filmând întreaga scenă, agresorul s-a apropiat de victimă, a lovit-o și i-a spus să se întoarcă „în țara lui”, numindu-l „invadator”.

Un polițist de la Secția 7, aflat în timpul liber, a văzut întreaga scenă, a fugit după atacator, l-a prins și l-a imobilizat până la sosirea colegilor săi.

Livratorul a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportat la spital, iar agresorul a fost reținut și ulterior arestat preventiv.

Scandalul vine la doar câteva zile după o postare a deputatului AUR Dan Tănasă, care, pe 19 august, îi îndemna pe români să refuze comenzile livrate de străini: