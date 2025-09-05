Social Plata pensiilor, garantată de ministrul Muncii: Renunțăm la o chirie de 30.000 de euro și avem bani







Florin Manole, ministrul Muncii, a declarat că pensiile vor fi plătite până la sfârșitul lui 2025. El a dat asigurări că fondurile sunt suficiente dacă ministerul face economii, inclusiv prin renunţarea la chiria lunară de aproape 30.000 de euro pentru sediul Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR).

„Întotdeauna va avea”, a spus Manole, în contextul în care mai mulți miniștri s-au plâns că nu mai au bani de salarii până la sfârşitul anului.

Referitor la lpsa banilor pentru pensii, Florin Manole a mai precizat: „S-au mai spus lucrurile astea şi în alte dăţi. Şi banii au fost. Banii sunt şi vor fi dacă vom face nişte economii şi vom face nişte economii anul ăsta. Vom face economii de la unele investiţii care pot aştepta să fie implementate şi anul viitor. Vom face o economie din cheltuielile ministerelor”, a explicat ministrul, la un post TV.

Renunţăm în câteva zile la o chirie de 30.000 de euro pe care o plăteam unui privat pentru un sediu. Am găsit soluţie şi putem să acomodăm colegii noştri care lucrau acolo în alte părţi, astfel încât fie să plătim RA-APPS o sumă în plus, fie să găsim o soluţie în interiorul clădirilor pe care le avem. Avem o clădire pe care o putem renova cu puţin bani. Şi asta ne va ajuta să punem acolo suficiente birouri şi să economisim foarte mult dacă am fi plătit chirii, a explicat Florin Manole.

Sediul CNIR este o clădire modernă de birouri de pe strada Menuetului, în nordul Bucureștiului, închiriată de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) de la firma GPP Consultanță Business și Proiectare SRL, deținută de Cristian Boboruță. Chiria este de 149.297 lei lunar (aproximativ 30.000 de euro).

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a susținut că mutarea în acest sediu a fost necesară: „Mi-aș dori o clădire în condiții de confort, respectiv climatizare centralizată, acces controlat cu cartelă și sisteme de securitate. Oamenii trebuie să se simtă confortabil la locul de muncă. La mine în birou, la etajul 7, era crăpătură între plafon și perete. Nu e un mediu în care să performezi”.

Budescu a mai spus că spațiul actual permite angajaților să lucreze într-un mediu sigur și adaptat cerințelor moderne: „În momentul când am preluat eu compania, erau angajați câțiva colegi și erau cam înghesuiți prin minister.

Ministerul nu avea spații libere, doar un birou foarte mic, iar condițiile nu erau bune. Sediul în care suntem acum a fost închiriat după o procedură în care prețul a fost cel mai mic ofertat, sub prețul bugetat”.