Politica Bolojan, întrebat despre demisie în cazul pensiilor magistraților: Să aşteptăm decizia CCR







Premierul Ilie Bolojan a evitat să dea un răspuns direct la întrebarea dacă își va prezenta demisia în cazul în care modificările privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea, vor fi declarate neconstituționale de Curtea Constituțională a României (CCR).

„Haideţi să vedem ce va decide Curtea Constituţională! Consider că acest proiect respectă aspectele care ţin de constituţionalitate pentru că am încercat să ţinem cont de toate deciziile pe care Curtea le-a luat în perioada anterioară şi să aşteptăm această decizie”, aa spus premierul la TVR 1.

Bolojan a mai declarat că proiectul de lege a fost construit cu respectarea deciziilor anterioare ale Curții Constituționale. În opinia sa, modificările aduse pensiilor magistraților respectă principiile de constituționalitate și trebuie analizate în acest cadru.

„Consider că acest proiect respectă aspectele de constituţionalitate”, a reiterat premierul, amintind că inițiativa a ținut cont de hotărârile CCR din ultimii ani.

Ilie Bolojan a reluat ideea că pentru a lua decizii similare și în alte domenii este nevoie de legitimitate guvernamentală și de recâștigarea încrederii în instituțiile statului.

„Ca să poţi adopta decizii care înseamnă corecţii şi în alte sectoare, un guvern, indiferent care este, trebuie să aibă o anumită legitimitate şi recâştigarea încrederii în toate instituţiile, începând de la instituţiile guvernamentale, de la cele juridice, ţine şi de corectarea unor nedreptăţi, a unor acumulări negative.

Și ceea ce face acest proces aduce şi o doză de echitate şi de normalitate în raport cu alţisalariaţi din România, cu alţi oameni care ies la pensie în condiţii normale şi la un nivel de pensii care este mult mai redus decât ceea ce se întâmplă în zona de magistratură”, a explicat premierul.