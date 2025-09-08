Social Bogdan Ivan i-a testat pe români și le-a arătat cum să consume mai puțină energie







Românii pot economisi sume importante la factura de energie electrică dacă aleg contracte cu tarif variabil, potrivit explicațiilor oferite de ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Oficialul a prezentat un mecanism simplu, prin care consumatorii pot beneficia de tarife diferențiate pe intervale orare și își pot optimiza consumul, astfel încât să plătească mai puțin pentru aceeași energie utilizată.

Ministrul Energiei a arătat că românii pot încheia contracte de furnizare a energiei electrice care prevăd prețuri diferite în funcție de intervalul orar. Astfel, consumatorii ar putea plăti mai puțin dacă aleg să utilizeze energia în perioadele cu cerere scăzută pe piață.

„Poți să ai o ofertă cu trei intervale orare. În intervalul 06:00 – 10:00 să ai un preț maxim de 1 leu/kWh, între 10:00 – 18:00 să plătești 80 de bani/kWh, iar între 18:00 – 20:00, când energia este cea mai scumpă, prețul poate ajunge la 1,40 lei/kWh”, a explicat ministrul Bogdan Ivan.

Aceste contracte se bazează pe diferențele mari de preț de pe piața de tranzacționare: ziua, energia poate costa doar 10 lei pe megawatt, iar seara, în orele de vârf, poate ajunge până la 4.000 de lei pe megawatt.

Unul dintre exemplele oferite de ministru este legat de utilizarea aerului condiționat. Bogdan Ivan a recomandat românilor să își adapteze consumul de energie în funcție de perioadele mai ieftine:

„Dacă aerul condiționat este pornit în intervalul cu preț redus, de exemplu în jurul orei 16:00, când energia este ieftină, costurile sunt minime. Temperatura setată de 20 de grade se păstrează câteva ore, ceea ce înseamnă că nu vei mai fi nevoit să pornești aparatul în perioada de după 18:00, când energia este mult mai scumpă.”

Pe de altă parte, dacă locuința este răcită abia după ora 18:00, consumul de energie are loc exact în intervalul cel mai scump, ceea ce duce la o factură mai mare.

Noul mecanism nu vizează doar consumatorii casnici, ci și marile companii. Potrivit ministrului Energiei, implementarea contractelor cu tarife variabile ar putea permite reorganizarea fluxurilor de producție:

Fabricile și unitățile industriale ar putea consuma energie în timpul zilei, când prețurile sunt mai mici.

Această redistribuire ar reduce presiunea asupra rețelei electrice în intervalul de vârf 18:00 – 22:00, contribuind la stabilizarea pieței și la scăderea generală a costurilor.

Bogdan Ivan a anunțat și că statul român a inițiat o procedură de garanție bancară de ordinul zecilor de milioane de lei, menită să protejeze investițiile în sectorul energetic. Printre proiectele strategice menționate se numără și centrala de la Iernut, care ar urma să producă aproximativ 400 de megawați de energie electrică, un pas important pentru securitatea energetică a României.