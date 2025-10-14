Social

Se schimbă încărcătoarele pentru gadgeturi. Ce a decis Comisia Europeană

Încărcare telefon. Sursă foto: Pixabay
Comisia Europeană a anunțat noi standarde de proiectare ecologică pentru sursele externe de alimentare, măsură care se înscrie în strategia Uniunii Europene de a introduce un încărcător comun pentru toate dispozitivele electronice. „Existența unor încărcătoare comune pentru telefoanele noastre inteligente, laptopurile și alte dispozitive pe care le folosim zilnic este o mișcare inteligentă”, a declarat comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen.

Se schimbă încărcătoarele pentru gadgeturi. Ce a decis Comisia Europeană

Conform datelor transmise de Comisia Europeană, noile reglementări vor impune standarde mai stricte privind eficiența energetică și compatibilitatea dispozitivelor, inclusiv obligativitatea porturilor USB-C pentru toate încărcătoarele destinate produselor precum telefoanele mobile, laptopurile, routerele sau monitoarele.

Executivul european estimează că aceste schimbări vor duce, până în 2035, la o reducere cu 3% a consumului total de energie pe durata de viață a surselor externe de alimentare, la scăderea cu 9% a emisiilor de gaze cu efect de seră și cu 13% a poluanților. În plus, consumatorii europeni ar urma să economisească în total circa 100 de milioane de euro anual.

 

Încărcătoarele vor avea și un logo special

Totodată, va fi introdus un nou „logo UE pentru încărcătorul comun”, menit să ajute cumpărătorii să recunoască rapid produsele compatibile și să facă alegeri informate.

Măsura continuă demersurile anterioare ale Uniunii Europene privind unificarea standardelor de încărcare, inițiate prin Directiva revizuită referitoare la echipamentele radio. Noile reguli urmează să fie aplicate până la sfârșitul anului 2028, oferind producătorilor un interval de trei ani pentru adaptarea la cerințele impuse.

De ce a luat Comisia Europeană această decizie

Comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, a afirmat că decizia privind introducerea unui încărcător comun reprezintă „un pas firesc spre o tehnologie mai sustenabilă și mai accesibilă pentru toți cetățenii europeni”.

Comisia Europeană

Comisia Europeană. Sursă foto: Captură video

„Existența unor încărcătoare comune pentru telefoanele noastre inteligente, laptopurile și alte dispozitive pe care le folosim zilnic este o mișcare inteligentă care pune consumatorii pe primul loc, reducând în același timp deșeurile energetice și emisiile. Schimbarea practică pe care o introducem astăzi cu privire la sursele externe de alimentare va ajuta europenii să economisească bani și, în același timp, va reduce impactul nostru asupra mediului, dovedind că inovarea poate stimula atât progresul, cât și responsabilitatea. Prin această inițiativă, UE urmărește să modeleze un viitor în care tehnologia să funcționeze mai bine pentru toți și pentru planetă”, a declarat acesta.

