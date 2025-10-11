Social

Ce trebuie să știți despre spatele frigiderului. Poate dubla factura la energie

Ce trebuie să știți despre spatele frigiderului. Poate dubla factura la energie
Din cuprinsul articolului

În timpul curățeniei periodice, un loc rămâne adesea ignorat: partea din spate a frigiderului. Deși pare lipsit de importanță, acest detaliu ascuns poate influența serios consumul de energie al aparatului. Praful acumulat pe serpentinele de răcire afectează eficiența frigiderului, forțând motorul să funcționeze mai intens și mai mult timp, potrivit express.co.uk.

Mulți uită de el, dar poate dubla factura la energie: ce trebuie să știți despre spatele frigiderului

Potrivit specialiștilor în eficiență energetică, un frigider murdar în partea din spate poate consuma cu până la 30-50% mai mult curent electric. Asta se traduce direct în facturi mai mari și o uzură mai rapidă a aparatului. Iar o simplă curățare sezonieră cu o perie moale sau cu aspiratorul poate menține frigiderul în parametri optimi de funcționare. Este recomandat să faci acest lucru de cel puțin două ori pe an.

Glen Peskett, expert în bricolaj la Saxton Blades, a dezvăluit că curățarea serpentinelor frigiderului, o treabă la care majoritatea oamenilor nu se gândesc niciodată, va ajuta la menținerea costurilor cu energia la un nivel scăzut.

„Serpentinele frigiderului sunt ascunse în spate, așa că majoritatea oamenilor nici măcar nu își dau seama că sunt acolo, darămite că se înfundă cu praf. Când sunt murdare, frigiderul trebuie să lucreze mult mai mult pentru a păstra mâncarea rece, ceea ce înseamnă că folosește mai multă energie electrică și te costă mai mulți bani”, a explicat Glen Peskett.

Spatele frigiderului

Spatele frigiderului. Sursa foto: Facebook

Toamna este momentul ideal pentru a curăța serpentinele frigiderului

Pe măsură ce temperaturile scad și sezonul de încălzire este în toi, o întreținere aparent minoră poate avea un impact major asupra eficienței electrocasnicelor. Glen Peskett atrage atenția că o simplă acțiune, precum curățarea serpentinelor frigiderului, poate îmbunătăți performanța aparatului, reducând astfel consumul de energie, prelungind durata de viață a frigiderului și contribuind la scăderea facturilor.

Pașii pentru curățarea corectă a serpentinelor frigiderului:

  • Scoateți frigiderul din priză.
  • Găsiți serpentinele – se află de obicei în partea din spate sau dedesubt, acoperite de un grilaj.
  • Îndepărtați praful cu ajutorul unei perii pentru aspirator.
  • Ștergeți apoi cu grijă cu o lavetă curată.
  • După curățare, reasamblați panoul, reconectați frigiderul la priză și porniți-l.

Operațiunea nu durează și merită încercată deoarece aduce beneficii importante, atât pentru portofel, cât și pentru durabilitatea aparatului, a concluzionat Isobel Pankhurst, redactor și colaborator pentru site-urile Express, Mirror și Daily Record.

