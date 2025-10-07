Facturi mari la întreținere. Cum se poate amâna legal furnizarea căldurii

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a anunțat că a demarat furnizarea agentului termic începând cu 6 octombrie 2025, conform calendarului stabilit. Distribuția căldurii se realizează treptat, în funcție de dimensiunea rețelei centralizate și de starea instalațiilor din blocuri. Unele asociații de proprietari nu au deschis încă circuitele interne, ceea ce poate întârzia livrarea căldurii în anumite imobile.

Potrivit Legii nr. 230/2007 privind asociațiile de proprietari, decizia de pornire a încălzirii se ia în Adunarea Generală, cu acordul majorității locatarilor. Dacă majoritatea votează pentru pornirea sistemului, locatarii care se opun nu pot bloca funcționarea acestuia.

S-au întâlnit cazuri în care un apartament a refuzat căldura, dar restul blocului a cerut-o. În astfel de situații, centrala se pornește, iar căldura ajunge la toți. Chiar dacă unii nu folosesc caloriferele, contribuie la costurile comune, conform regulamentului, ne-a explicat Florin Rotaru, administrator de bloc și inginer de profesie.

Pentru a amâna sau refuza furnizarea agentului termic, locatarii trebuie să depună o cerere scrisă la registratura CMTEB (Str. Cavafii Vechi, nr. 15, Sector 3) sau să o trimită la adresa de e-mail relatii@cmteb.ro. Cererea trebuie să conțină datele de identificare ale solicitantului și motivul refuzului. Dacă o asociație de proprietari decide să amâne pornirea încălzirii, aceasta trebuie să notifice CMTEB în scris.

Deconectarea individuală de la sistemul centralizat este reglementată de Ordinul ANRSC nr. 343/2010 și necesită acordul asociației, respectând normele tehnice pentru modificarea instalațiilor. Totuși, conform Legii nr. 325/2006, chiar și cei deconectați contribuie la cheltuielile comune, precum pierderile din rețeaua blocului sau întreținerea sistemului.

Facturile pentru întreținere în perioada noiembrie 2025 – martie 2026 vor crește, influențate de tipul de încălzire, suprafața locuinței și gradul de izolare termică a clădirii. „Nu doar gigacaloria costă. Curentul electric pentru lifturi, iluminatul scărilor și pompele de apă ridică facturile”, a mai spus administratorul Florin Rotaru.

Garsonieră: 700–900 lei/lună.

Apartament cu 2 camere: 900–1.200 lei/lună.

Apartament cu 3 camere: 1.200–1.600 lei/lună.

Garsonieră: 400–550 lei/lună.

Apartament cu 2 camere: 510–750 lei/lună.

Apartament cu 3 camere: 680–950 lei/lună.

Blocurile reabilitate termic pot economisi până la câteva sute de lei lunar față de cele neizolate, unde costurile sunt cu 20–30% mai mari.

Potrivit AccuWeather și Copernicus, iarna 2025-2026 va fi mai rece decât media ultimilor ani, din cauza unui vortex polar slăbit și a fenomenului La Niña. Primele ninsori sunt așteptate la sfârșitul lui noiembrie 2025, urmate de episoade de frig intens, cu temperaturi sub -10°C, în decembrie-februarie. Consumul de energie ar putea crește cu 10–20% în blocurile neizolate, comparativ cu o iarnă blândă.