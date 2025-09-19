Proiect ce vizează asociațiile de proprietari. Cum se vor folosi banii din reclame și închirieri

Deputatul PNL Andrei Baciu a depus în Parlament un proiect de lege cu privire la veniturile pe care le obțin asociațiile de proprietari din închirieri, reclame sau prestări de servicii, bani care ar trebui să fie folosiți și „pentru cheltuielile legate de spațiile comune”.

Mai exact, deputatul PNL vrea ca locatarii blocurilor care fac parte din asociații de proprietari ce realizează venituri din activități precum închirierea unor spații, amplasarea de reclame sau prestarea de diverse servicii să beneficieze de o nouă reglementare legislativă.

Andrei Baciu a anunțat că a depus un proiect de lege care prevede ca sumele astfel obținute să poată fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreținerea și îmbunătățirea spațiilor comune din imobilele respective.

Inițiativa urmărește să ofere o flexibilitate mai mare în gestionarea fondurilor asociațiilor de proprietari, în special în contextul în care multe dintre acestea se confruntă cu dificultăți financiare în menținerea unor condiții decente în zonele comune ale blocurilor.

„Anunț important pentru toți cei care locuiesc la bloc! Dacă blocul vostru are o asociație care obține venituri din închirieri, reclame sau prestări de servicii, am o veste bună pentru voi: am inițiat și depus un proiect legislativ care să permită asociației să folosească acești bani și pentru cheltuielile legate de spațiile comune”, a anunțat Andrei Baciu cu privire la veniturile din închirieri”, a transmis Andrei Baciu.

În multe blocuri de locuințe, locatarii contribuie lunar la cheltuielile comune pentru întreținere, iluminat pe scară sau servicii de curățenie. Cu toate acestea, nu sunt rare cazurile în care apar restanțe sau discuții legate de modul de gestionare a banilor disponibili.

Una dintre nemulțumirile frecvente vizează imposibilitatea folosirii sumelor acumulate de asociațiile de proprietari din alte surse decât contribuțiile locatarilor – cum ar fi veniturile din închirieri de spații, reclame sau prestări de servicii.

„La fiecare bloc există aceeași poveste. Vecinii pun bani la comun pentru întreținere, pentru lumină pe scară, pentru curățenie. Uneori se adună datorii, alteori apar discuții: „De ce nu plătim din banii pe care îi are asociația?”, a punctat deputatul.

În prezent, cadrul legislativ permite utilizarea acestor fonduri doar pentru lucrări de reparații, nu și pentru acoperirea altor cheltuieli curente. Această restricție generează dificultăți financiare pentru unele asociații, chiar și în condițiile în care dispun de sume suficiente în conturi, a atras atenția un deputat PNL, care susține necesitatea unei modificări legislative în acest sens.

„Problema e că legea actuală nu permite: veniturile obținute din chirii, reclame sau servicii pot fi folosite doar pentru reparații. Așa apar blocaje financiare, chiar dacă există bani în cont”, a explicat deputatul PNL.

Andrei Baciu vizează schimbarea modului în care asociațiile de proprietari pot utiliza fondurile colectate. Potrivit propunerii, „Adunarea generală a blocului să decidă liber cum se folosesc acești bani pentru reparații, dar și pentru cheltuielile curente ale spațiilor comune”.

Inițiatorul proiectului susține că măsura ar putea aduce beneficii directe locatarilor, printre care: