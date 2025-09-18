Încep pregătirile pentru sezonul rece: Termoenergetica București demarează încărcarea instalațiilor cu apă

Termoenergetica București (CMTEB) a anunțat că, începând cu data de 23 septembrie 2025, vor fi inițiate operațiunile de umplere cu apă a instalațiilor de termoficare din Capitală. În paralel, vor fi efectuate teste de presiune la instalațiile interioare ale imobilelor racordate la compania municipală.

Acțiunea face parte din programul anual de pregătire a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică pentru sezonul de încălzire 2025–2026. Reprezentanții companiei fac apel către asociațiile de proprietari și utilizatorii finali să verifice starea instalațiilor din interiorul blocurilor pentru a preveni eventualele probleme tehnice în momentul reluării furnizării agentului termic.

Compania anunță, de asemenea, că operațiunea de umplere cu apă a instalațiilor de termoficare se va desfășura treptat, cu scopul de a asigura un proces sigur și bine controlat.

Fiecare asociație de proprietari va fi informată anterior prin afișe amplasate la intrare, în care va fi menționată data exactă la care urmează să aibă loc încărcarea instalației. Acest demers le permite locatarilor și administratorilor să ia măsurile necesare pentru prevenirea eventualelor probleme.

Reprezentanții companiei le solicită locatarilor și asociațiilor de proprietari să finalizeze în timp util lucrările la instalațiile interioare ale imobilelor. În lipsa acestor verificări, pot apărea incidente precum inundații în apartamente sau în subsolurile blocurilor, avertizează operatorul.

Totodată, Termoenergetica reamintește că responsabilitatea de a verifica starea instalațiilor de alimentare cu energie termică revine asociațiilor de proprietari, care trebuie să se asigure că toate lucrările necesare sunt finalizate înainte de începerea procesului de umplere.

„Rugăm clienții companiei să se asigure că lucrările la instalaţiile interioare din imobile vor fi finalizate în timp util, astfel încât să fie evitate incidentele (inundaţii în apartamente sau în subsolurile blocurilor) ce pot apărea odată cu încărcarea acestora”, se arată în comunicat.

Compania Municipală Termoenergetica București anunță că data la care va fi demarată furnizarea agentului termic pentru încălzire va fi comunicată ulterior, în funcție de respectarea condițiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 425/1994, cu modificările aduse prin H.G. nr. 337/2018.

Conform Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, mai exact articolul 30, alineatul (4), publicat în Monitorul Oficial nr. 651 din 27 iulie 2006, nu este permisă debranșarea instalațiilor de încălzire și/sau apă caldă ale locatarilor unui imobil în timpul sezonului de furnizare a căldurii.

În această perioadă, echipele de intervenție și dispeceratele Termoenergetica funcționează non-stop pentru a gestiona eventualele defecțiuni sau sesizări primite de la consumatori.

Pentru informații suplimentare, clienții pot apela numărul scurt 031.9442, pot contacta gratuit linia verde 0800.820.002 sau pot utiliza aplicația mobilă Termoalert, potrivit comunicatului emis de CMTEB.