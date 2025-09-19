Recunoașterea Taiwanului, cerută de nouă parlamentari

Nouă parlamentari din coaliția de guvernare îi îndeamnă pe oficiali să „scoată din imobilism” relația dintre România și Taiwan și să adopte măsuri concrete pentru dezvoltarea parteneriatului. Cei nouă au transmis în acest sens o scrisoare deschisă către președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Printre propuneri se află deschiderea unei reprezentanțe a României la Taipei și a Taiwanului la București, precum și încheierea unui tratat de garantare a investițiilor și de evitare a dublei taxări.

Semnatarii susțin că România se află într-o poziție nejustificat de rigidă față de Taiwan, în comparație cu alte state europene.

„Pe subiectul Taiwan, România a obişnuit să se comporte ca un aliat ideal al Chinei comuniste. Ne pare rău să constatăm acest adevăr dureros. Dar concluzia este inevitabilă. Oficialii români sunt descurajaţi să se întâlnească cu cei taiwanezi. Există o obsesie legată de subiect – să nu cumva să supărăm China.

China însăşi este un mare beneficiar al investiţiilor taiwaneze. Practic, pe acest subiect, suntem mai chinezi decât chinezii. Nu există nicio asumare politică sau instituţională a persoanelor care blochează acest dialog şi parteneriat. Este o situaţie pe atât de caraghioasă, pe cât de suspectă”, au afirmat parlamentarii.

Aceștia au subliniat că 15 state din Uniunea Europeană au deja birouri economice și culturale la Taipei. Taiwan dispune, la rândul său, de 29 de reprezentanțe în Europa, inclusiv patru în Germania, două în Franța și trei în Elveția. Uniunea Europeană are, din 2003, o reprezentanță oficială la Taipei.

Semnatarii atrag atenția că România pierde anual oportunități economice majore prin lipsa de relații directe cu Taiwanul.

„România pierde anual investiţii de sute de milioane de euro şi ratează mii de locuri de muncă nou create pentru că cineva în statul român sabotează astfel chiar România. Cu 23 de milioane de locuitori, Taiwan are un PIB triplu faţă de România şi este o superputere în domeniul tehnologic. Produce 90% din cipurile de ultimă generaţie la nivel mondial”, se arată în scrisoarea deschisă.

Potrivit parlamentarilor, lipsa unui tratat bilateral de garantare a investițiilor și de evitare a dublei taxări face ca investitorii taiwanezi să ocolească România.

Pe lângă aspectele economice, parlamentarii susțin că România pierde și la nivel politic.

„Al doilea mare câştig este cel politic şi simbolic. E aberant că avem un parteneriat strategic cu SUA şi, pe subiectul Taiwan — care e important pentru ei — să fim servanţii Chinei. Statele Unite au nevoie de sprijin diplomatic din partea noastră pentru a descuraja China să rezolve conflictul prin forţă. Statele Unite trebuie să simtă că România este un aliat şi un partener în lumea liberă, nu un stat care e partener ba cu americanii ba cu chinezii, funcţie de anotimp”, au transmis inițiatorii.

Parlamentarii susțin că adoptarea unei poziții clare, aliniate cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite, ar consolida statutul României în rândul partenerilor strategici.

În scrisoare, parlamentarii formulează mai multe propuneri:

deschiderea unei reprezentanțe a României la Taipei și a Taiwanului la București;

semnarea unui tratat de garantare a investițiilor și de evitare a dublei taxări;

adoptarea unei rezoluții parlamentare prin care România să respingă ferm opțiunea reunificării prin forță a Taiwanului cu China;

eliminarea unor practici considerate „frustrante” pentru investitorii și cetățenii taiwanezi care interacționează cu România, precum ștampilarea vizelor pe foi separate și obligativitatea autentificării documentelor în China.

Parlamentarii cer, de asemenea, ca toate pozițiile României pe tema Taiwan să fie în linie cu cele adoptate de Uniunea Europeană, care pledează pentru descurajarea recurgerii la forță din partea Chinei.

Scrisoarea deschisă a fost semnată de nouă parlamentari din toate partidele care formează coaliția de guvernare: