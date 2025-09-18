Elevii au uitat de ore când a apărut Gigi Becali: Are mai mulți bani decât Nicușor Dan

Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a fost surprins într-un moment care a stârnit curiozitate și reacții virale pe rețelele sociale. În a doua săptămână de școală, finanțatorul roș-albaștrilor a ajuns în curtea Colegiului Național „Mihai Eminescu” din București, unde a fost filmat în timp ce împărțea bani elevilor.

Îmbrăcat complet în negru, cu nelipsitele simboluri religioase, două cruci vizibile pe bluză și căciulă și o cruce aurie la gât, Becali a scos din buzunar mai multe bancnote. Patronul FCSB a început să le împartă tinerilor prezenți, sub privirile surprinse ale acestora.

Imaginile au fost urcate pe TikTok și au devenit virale în scurt timp, adunând peste 140.000 de aprecieri în mai puțin de 24 de ore.

În filmare se observă cum Gigi Becali numără bancnote de 100 și 200 de lei, apoi le oferă elevilor care se strâng în jurul său. Reacția adolescenților a fost una pe măsură: unii au primit banii cu zâmbetul pe buze, alții au imortalizat momentul cu telefoanele mobile, iar atmosfera generală a fost de surpriză amestecată cu entuziasm.

Gestul lui Becali nu este singular. De-a lungul anilor, patronul FCSB a fost implicat în numeroase acte de caritate, multe dintre ele cu tentă religioasă. De data aceasta, scena a atras atenția în special pentru că s-a petrecut chiar în curtea unui liceu cunoscut din Capitală.

Clipul cu patronul roș-albaștrilor împărțind bani a generat o avalanșă de comentarii. Utilizatorii platformei au făcut glume, au ironizat momentul sau au încercat să-l încadreze în contextul fotbalistic și politic actual.

Printre comentariile care au adunat cele mai multe aprecieri se numără:

„Singurul șmecher adevărat din România”

„Profa: de ce ați chiulit? / Tot noi: A avut Gigi Becali să ne dea niște bani”

„Are Gigi mai mulți bani decât Nicușor Dan”

„V-a decontat meciul de duminică seara”

„Trăiască nea Gigi”

„Ce face Becali cu banii când noi avem nevoie de un fundaș”

Comentariile arată cum momentul a fost perceput diferit: pentru unii, gestul a fost o dovadă de generozitate, pentru alții doar o ocazie de a ironiza modul direct și adesea excentric în care patronul FCSB își manifestă personalitatea.

De-a lungul timpului, Gigi Becali a construit o imagine puternică nu doar ca om de afaceri și patron al FCSB, ci și ca figură implicată în acțiuni filantropice. Patronul roș-albaștrilor a finanțat construcții de biserici, a făcut donații pentru spitale și a oferit sprijin financiar persoanelor aflate în dificultate.

În multe dintre aparițiile sale publice, Becali a declarat că banii pe care îi are nu sunt doar pentru el, ci pentru a-i împărți celor care au nevoie. De altfel, gesturile sale au fost frecvent legate de credință, element pe care îl subliniază constant în discursurile sale.