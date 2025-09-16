Gigi Becali. privilegii greu de imaginat în închisoare: Făceam ce voiam eu

Gigi Becali, finanțatorul clubului FCSB, a oferit detalii surprinzătoare despre anii în care a fost încarcerat, susținând că experiența din penitenciar nu a fost una dificilă. Potrivit acestuia, în perioada de detenție la Penitenciarul Poarta Albă, ar fi beneficiat de condiții aparte, total diferite de cele ale unui deținut obișnuit: „când eram la pușcărie, venea la şapte dimineața Mercedesul meu și ma ducea la apartamentul meu”.

Gigi Becali a vorbit, într-o intervenție la România TV, despre cum a trăit în detenție. Potrivit acestuia, în ciuda condamnării, stilul său de viață nu a fost afectat semnificativ, susținând că a continuat să își gestioneze afacerile și să câștige sume importante de bani.

„Când eram la pușcărie, venea la şapte dimineața Mercedesul meu și ma ducea la apartament, aveam acolo seiful cu 500.000 de euro, apoi ma ducea înapoi. Aveam de cheltuială.”, a afirmat Becali.

Becali a mai susținut că, în timpul celor doi ani de detenție, ar fi obținut venituri de aproximativ 100 de milioane de euro, în principal din implicarea sa în fotbal, mai exact din participarea echipei sale în Liga Campionilor.

„Am câştigat cât am stat în pușcărie 100 de milioane de euro cu Liga Campionilor. Păi, dacă eu câștig atâta în doi ani, pentru mine contează puşcaria aia? Eu sunt Becali! În viaţa ta nu puteai să dai mâna cu mine. Eu stau în cap şi fac puşcărie din nou! Pe mine mă iubea toată lumea acolo, nu că eram Becali, şi făceam ce voiam eu”, a dezvăluit Gigi Becali.

Potrivit declarațiilor sale, încă din prima zi de detenție, i s-a permis să-și facă cumpărăturile cu ajutorul directorului instituției. De asemenea, Becali a menționat că deținea un telefon mobil în penitenciar, însă i-a fost refuzată cererea oficială de a-l păstra, motiv pentru care a apelat la instanță.

El susține că avea libertatea de a pleca cu mașina personală în afara penitenciarului, inclusiv pentru pauze, precum oprirea pentru cafea, și că revenea când dorea, beneficiind astfel de un regim relaxat comparativ cu standardele obișnuite din închisori.

„Din prima zi de puşcărie, directorul îmi dădea unul să-mi ducă cumpărăturile. Eu îi spuneam: vreau aia, aia, aia, intram în magazin și nu luam din raft, ci îmi dădea vânzătoarea toate sacoșele. Aveam telefon la puşcărie, nu au vrut să-mi dea și i-am dat în judecată. La ora 6 dimineaţa plecam şi veneam când voiam eu. Ai voie sa opreşti, să bei o cafea. Făceam ce voiam eu”, a mai povestit Gigi Becali.

Gigi Becali, întrebat dacă ar fi putut aduce femei în apartamentul său, a răspuns fără rețineri că acest lucru ar fi fost posibil:

„Aș fi putut și 100 de femei, dacă aveam apartamentul. Când a venit directorul, am ieșit în halat în fața lui și i-am zia: ce vrei, mă?. Era o piticanie de om. Păi, dacă a venit unde era seiful, mai avea curaj să spună ceva?”.

Totuși, omul de afaceri a subliniat că această situație este doar ipotetică, explicând că vârsta și statutul său îl împiedică să se comporte astfel în prezent: „Există un moment în viață când trebuie să-ți respecți demnitatea. Acum e o rușine să te dezbraci. Eu fug de femei!”, a concluzionat Gigi Becali în intervenția de la romaniatv.net.

Aceste declarații au fost făcute în contextul acuzațiilor lansate de fostul deputat Cristian Rizea, care a susținut că Becali ar fi avut o relație extraconjugală cu Tania Budi pe o perioadă de aproape două decenii.