Darius Olaru i-a transmis lui Becali că se lasă de fotbal: Așa mi-a zis

La câteva ore după ce FCSB a remizat 1-1 în deplasarea de la Csikszereda, în etapa a 9-a din Superliga, patronul Gigi Becali a intervenit public și a anunțat schimbări importante în alcătuirea echipei. Meciul disputat la Miercurea Ciuc a generat nemulțumiri vizibile în rândul finanțatorului, care a criticat atitudinea jucătorilor și a transmis că urmează să modifice compartimentul ofensiv.

Declarațiile lui Becali la Fanatik au vizat în special situația mijlocașului Darius Olaru, dar și poziționarea altor jucători importanți precum Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Denis Alibec sau Mamadou Thiam.

Patronul campioanei a confirmat că Olaru a refuzat să joace în banda stângă și chiar ar fi amenințat că renunță la fotbal dacă va fi obligat să evolueze pe un alt post decât cel preferat.

„Olaru a zis că el nu joacă în stânga, că se lasă de fotbal, așa mi-a zis. Nu pot să-i spun să se lase, că îl iubesc. El e pe post cu Tănase, sunt amândoi valoroși”, a explicat Gigi Becali.

Ca urmare, Becali a decis ca cei doi să nu mai fie utilizați împreună, ci alternativ, câte o repriză fiecare, în partea dreaptă.

Patronul FCSB a precizat că va încerca o nouă formulă pentru a evita conflictele interne și lipsa de randament. „De acum încolo, nu-i mai bag pe Tănase și Olaru împreună. O să joace o repriză unul, o repriză altul, dar nu împreună”, a spus acesta.

Totodată, Becali a subliniat că nemulțumirile din lot sunt alimentate de dorința jucătorilor de a arăta importanță individuală, ceea ce afectează coeziunea echipei. „Trebuie să mergem să vorbim, fiecare vrea să fie șmecher, să arate. Nu mai există cursivitate de pase, fiecare se dă care mai de care mai important”, a declarat patronul roș-albaștrilor.

Un alt anunț important privește poziția lui Daniel Bîrligea, jucător adus în această vară la FCSB. Becali a explicat că îl va retrimite pe acesta în bandă, acolo unde evolua și la CFR Cluj.

„Când l-am luat pe Bîrligea, juca în bandă. Îmi plăcea când venea din viteză, era foarte fericit. Joacă și număr 9, dar vreau să-l văd din nou în bandă. Așa l-am văzut și la CFR, din viteză, zici că era rachetă. E săgeata din Carpați”, a spus finanțatorul.

Pentru poziția de atacant central, Gigi Becali a anunțat că ia în calcul folosirea lui Denis Alibec sau Mamadou Thiam. În opinia sa, Thiam a arătat calități bune la meciul cu Csikszereda, chiar dacă nu a avut susținerea colegilor.

„Thiam nu a avut cu cine, dar s-a văzut că are putere, ține mingea, mi-a plăcut de el, a avut realizări. Doar că nu a avut cu cine”, a precizat patronul.

Astfel, noua formulă ofensivă pe care Becali o are în vedere include pe Bîrligea în partea dreaptă, Politic în stânga, iar în atac un cuplu format din Thiam sau Alibec.

Declarațiile lui Gigi Becali au inclus și referiri la jucătorii care nu și-au atins potențialul. El l-a menționat pe Miculescu, despre care a afirmat că „nu are realizări cu echipele mici”, deși este utilizat în partidele internaționale.

De asemenea, patronul a insistat că unii dintre jucători nu mai dau randament din cauza confortului financiar: „Au bani mulți oamenii, nu au griji. Pe bună dreptate iau banii, că au câștigat, dar nu mai există aceeași dorință.”

După nouă etape disputate, FCSB se află într-o situație complicată în campionat. Gigi Becali a declarat că, în ciuda remizei cu Csikszereda, echipa va ajunge în play-off și a pus chiar un pariu simbolic.

„Eu pun 10 milioane că prindem play-off-ul, 10 milioane contra un euro. Trebuie să spun ca să înțeleagă jucătorii”, a afirmat patronul.

Totuși, acesta a recunoscut că actuala formulă nu mai funcționează și că vor fi introduse modificări în structura de echipă.