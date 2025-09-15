FCSB, mai rău ca niciodată. Gigi Becali se afundă și anunță o măsură fără precedent

FCSB continuă să fie în criză, nimic nu s-a schimbat la campioana en-titre, după pauza competițională provocată de meciurile echipelor naționale. Duminică seara, „roș-albaștrii” s-au chinuit în deplasare cu Csikszereda, în etapa a 9-a a campionatului intern, scor 1-1.

Echipa înoată în zona retrogradării, este pe locul 12 cu 7 puncte. Șansele la un nou titlu par a fi compromise. Lidera, Universitatea Craiova a strâns 23 de puncte.

Egalul cu o echipă care pierduse 6 din 8 meciuri, a dat apă la moară patronului Gigi Becali. Care a vorbit în stilu-i caracteristic, după confruntarea de la Miercurea Ciuc.

„Am pierdut un an. De unde să mai intrăm în play-off?! Nu e vorba de puncte, e vorba că nu jucăm nimic. Zice lumea că recuperăm, dar ne bate și Botoșani, și Petrolul, nu mai avem cum să recuperăm.

Nu mai ai cum să ajungi în play-off. Cum să intri în play-off? Dacă nu se mișcă echipa în teren, cum să câștigi? Nu face echipa mișcare. Cum să câștigi dacă fundașul central dă chiflă fără să-l atace nimeni.

Nu ai cum să faci performanțe cu chestii de genul ăsta. Mă refer când a dat corner. Lor le e frică de minge. Miculescu e jucător de meciuri tari, ca să câștige dueluri. Aici ce să câștige? Era vorba să îi ia unu la unu”, a spus Becali la Digi Sport.

Finanțatorul ia orice decizie tactică. El este cel care face primul „11”, tot el dictează schimbările. Acum, are de gând să meargă la antrenamente, pentru a-și face ideea despre ce se petrece înaintea confrunărilor.

„Asta e echipă de Divizia B. Dacă se schimbă lucrurile, ne batem, dar cum să se schimbe dacă nu te miști pe teren? M-am gândit să merg la antrenament. Dacă nu joacă repede, opresc antrenamentul. Sau o să schimb în minutul 15. Care nu aleargă îl schimb în minutul 15, 20. De Tănase îmi pare rău că l-am schimbat, că nu am avut posesie deloc.

Ia să îl bag pe Politic să-l văd și eu! De ce să-mi spuneți voi cum e Politic? Trebuie să-l văd eu”, a mai anunțat Becali.