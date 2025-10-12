Social

Cum să-ți menții locuința caldă și sănătatea protejată în sezonul rece, chiar și cu un buget limitat

Căldura în apartamente. Sursa foto: Pixabay
În sezonul rece încălzirea locuinței nu se referă doar la confort, ci și la sănătate. Temperaturile scăzute pot crește riscul apariției răcelilor, gripei și pot agrava afecțiuni mai serioase, precum bolile cardiovasculare, accidentele vasculare cerebrale, pneumonia sau chiar tulburările de dispoziție.

Cum să-ți menții locuința caldă și sănătatea protejată în sezonul rece, chiar și cu un buget limitat

Cei mai vulnerabili în fața aerului rece din locuințe sunt vârstnicii, copiii mici, femeile însărcinate și persoanele cu probleme de sănătate. De aceea, chiar dacă bugetele sunt restrânse, protejarea sănătății trebuie să rămână o prioritate pentru fiecare dintre noi.

În primul rând este foarte important să ne asigurăm că sistemele de încălzire funcționează bine, mai ales că au stat nefolosite o durată mai lungă de timp.

Pentru a face economie, acolo unde este cazul, se pot lua câteva măsuri, cum ar fi oprirea caloriferelor din camerele nefolosite, stingerea luminilor și evitarea menținerii aparatelor electronice în modul standby.

Alte sfaturi utile pentru a reduce cheltuielile cu facturile la energie

Pe timpul zilei, puteți lăsa draperiile trase pentru a permite luminii solare să încălzească locuința, iar odată cu lăsarea serii, închide-le pentru a păstra căldura din interior.

Curenții de aer pot fi diminuați prin obturarea coșurilor de fum neutilizate. Alte zone vulnerabile ar fi ferestrele care pot fi izolate folosind garnituri speciale împotriva curentului. Dacă ai pavimentul rece, un covor mai mare poate contribui la confortul termic din cameră.

Nu uitați de hainele mai groase chiar dacă stați în casă, iar atunci când intrați în pat este recomandat să folosiți sticle cu apă fierbinte și optează pentru pijamale groase pentru a păstra căldura corporală pe timpul nopții.

Compensațiile pentru căldură

Cum să-ți menții locuința caldă. Sursa foto: Arhiva EVZ

Încălzirea locuinței să se facă în mod continuu sau doar când e nevoie? Ce spun specialiștii

Discuții despre modul optim de încălzire a locuinței sunt frecvente, mai ales în sezonul rece. Multă lume se întreabă dacă e mai eficient să păstrăm o temperatura constantă în casă sau să pornim căldură doar atunci când e necesar.

Răspunsul nu este unul universal, spun experții. Situația variază de la o locuință la alta, în funcție de izolare, obiceiurile locatarilor și alți factori. Totuși, pentru majoritatea gospodăriilor, mai ales în aceste vremuri, menținerea căldurii în permanență nu este cea mai economică alegere.

Recomandările generale indică faptul că temperatura ideală în interiorul casei este cuprinsă între 18 și 21 de grade Celsius. Chiar și o scădere cu un singur grad poate duce la economii. În schimb, pentru ​​persoanele vârstnice sau cu probleme de sănătate, nu este indicat ca temperatura din camerele unde stau să scadă sub 18°C.

Cum puteți face economie la apa caldă

În ceea ce privește folosirea apei calde, o temperatură prea ridicată a boilerului poate crește consumul de energie. Dacă apa devine prea fierbinte pentru a vă spăla, este un semn că setările ar trebui ajustate. De asemenea, spălarea rufelor la 30 de grade poate reduce consumul de energie.

Potrivit BBC, pentru cei care preferă dușurile lungi, specialiștii recomandă limitarea acestora la maximum patru minute. Mișcarea, chiar și între mese, nu doar că ajută la menținerea unei temperaturi corporale confortabile, ci aduce și beneficii pentru sănătatea fizică și psihică. Aceste sfaturi vă pot ajuta la reducerea facturilor la energie, în contextul în care plafonarea la curentului electric a fost ridicată, iar românii s-au trezit cu facturi neașteptat de mari.

