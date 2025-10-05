Evenimente astrologice care perturbă lumea cosmică. Cum ne afectează și când vor avea loc

Luna octombrie aduce un spectacol ceresc impresionant, cu nouă evenimente astronomice care nu ar trebui ratate. De la o superlună spectaculoasă, până la ploi de meteori cu viteze uimitoare, cerul nopții oferă un adevărat spectacol pentru pasionații de astronomie.

Trebuie să știți că în această perioadă, pot fi observate cu ochiul liber două galaxii, planeta Mercur într-o apariție rară și luminoasă, precum și planeta pitică Ceres în cel mai strălucitor punct al său. Totodată, Orionidele și Draconidele vor anima cerul cu stele căzătoare, transformând octombrie într-o lună ideală pentru privitul spre cer.

Pe 2 octombrie, în jurul miezului nopții, galaxia Andromeda (cunoscută și ca Messier 31 sau M31) se va afla la cel mai înalt punct pe bolta cerească. Dacă cerul va fi senin, poate fi zărită cu ochiul liber, însă binoclurile sau telescoapele oferă o vizibilitate mult mai clară.

Tot în aceeași noapte, planeta pitică Ceres, cel mai mare corp ceresc din Centura de asteroizi, va fi în opoziție față de Soare, ceea ce înseamnă că va fi perfect aliniată cu Pământul și va avea luminozitatea maximă. Ambele corpuri cerești vor putea fi observate cel mai bine la miezul nopții, oferind o ocazie excelentă pentru pasionații de astronomie.

Pe cerul nopții din 5 octombrie, Luna, aflată aproape de faza de lună plină, va apărea foarte aproape de Saturn. Cele două planete vor fi la o apropiere de doar 3,33 grade și vor atinge punctul maxim de vizibilitate în jurul orei 00:00.

Dacă observați Saturn în mai multe nopți succesive, veți remarca o deplasare de la est spre vest, contrar direcției obișnuite. Acest fenomen, cunoscut sub numele de mișcare retrogradă, este cauzat de poziția Pământului în timpul orbitării și are loc anual, pe o perioadă de câteva luni. În acest an, se va încheia pe 27 noiembrie.

Pe 6 octombrie are loc o lună plină specială, care coincide cu momentul în care Luna se află la perigeu, cel mai apropiat punct față de Pământ în traiectoria sa eliptică.

Această aliniere creează ceea ce numim o superlună, vizibil mai mare (cu până la 14%) și mai strălucitoare (cu aproximativ 30%) decât atunci când se află la distanța maximă. Cunoscută drept „luna recoltei”, denumire dată de Almanahul Fermierilor, este cea mai apropiată lună plină de echinocțiul de toamnă, care variază între septembrie și octombrie.

Între 6 și 10 octombrie, Pământul va traversa traiectoria de praf cosmic lăsată în urmă de cometa 21P/Giacobini-Zinner, dând naștere fenomenului ceresc cunoscut sub numele de Draconide. Vârful activității este estimat să aibă loc în noaptea de 8 octombrie 2025.

În acest an, ploaia de meteori coincide cu perioada de după Luna Plină, ceea ce înseamnă că lumina lunii ar putea estompa majoritatea meteorilor, în special pe cei mai slabi. Cu toate acestea, merită să priviți cerul deoarece cele mai luminoase stele căzătoare ar putea totuși oferi un spectacol vizibil cu ochiul liber.

Pe 10 octombrie, Luna aflată în faza de descreștere se va afla foarte aproape de „roiul stelar Pleiade”, la mai puțin de un grad distanță. Lumina puternică a Lunii va estompa vizibilitatea stelelor mai puțin luminoase din roiul stelar, însă cele mai strălucitoare vor rămâne vizibile.

Pleiadele, cunoscute și sub denumirea de Messier 45 sau „Cele șapte surori”, formează un roi stelar deschis. Chiar dacă numele sugerează șapte stele, doar șase sunt ușor de observat cu ochiul liber, în timp ce roiul conține de fapt peste 1.000 de stele. Mai trebuie menționat faptul că stelele din acest roi sunt gigante albastre, având temperaturi și luminozitate mult mai mari față de Soare.

Pe data de 15 octombrie, Galaxia Triangulum, una dintre cele mai apropiate galaxii de a noastră, își face apariția pe bolta cerească. Cunoscută și sub denumirea de Messier 33 (M33), este a treia galaxie ca dimensiune din Grupul Local, fiind depășită doar de Andromeda și Calea Lactee.

În zonele cu cer întunecat, Triangulum poate fi observată chiar și cu ochiul liber, însă structura ei spiralată este mult mai ușor de distins cu ajutorul unui telescop sau al unui binoclu.

Pe 19 octombrie, înainte de ivirea zorilor, Luna și Venus vor putea fi observate foarte aproape una de cealaltă pe cer, la mai puțin de patru grade distanță, în apropierea orizontului estic.

Venus va fi foarte strălucitoare datorită norilor săi denși, care reflectă eficient lumina solară. Din acest motiv, este al treilea cel mai luminos obiect de pe cer, după Soare și Lună. În funcție de poziția sa orbitală, Venus poate fi văzută fie ca „stea a dimineții” înainte de răsărit, fie ca „stea a serii” după apus.

Pe data de 21 octombrie, Orionidele vor atinge punctul culminant chiar în timpul unei luni noi, ceea ce înseamnă un cer întunecat, ideal pentru admirarea fenomenului de către pasionații de astrologie.

Această ploaie de meteori, formată din fragmentele cometei Halley (1P/Halley), este recunoscută pentru viteza lor de deplasare și pentru lumina extrem de puternică.

Chiar dacă cei mai mulți meteori se pot vedea cu ochiul liber, cerul întunecat din acea noapte este potrivit și pentru explorarea cerului profund. Cu ajutorul unui telescop sau binoclu mai puternic, pot fi observate galaxii îndepărtate și nebuloase spectaculoase, imposibil de văzut în alte perioade.

Fiind foarte aproape de soare, Mercur este adesea dificil de observat din cauza luminozității puternice a stelei. Totuși, pe 29 octombrie, planeta va atinge punctul său maxim față de soare.

Mai exact, conjuncția inferioară apare atunci când Soarele, Mercur sau Venus și Pământul sunt aliniate în așa fel încât planeta respectivă se situează între Soare și Pământ. În acest moment, planetele sunt la cea mai mică distanță față de Pământ, Mercur situându-se între 77 și 102 milioane de kilometri, iar Venus între 38 și 44 milioane de kilometri. Dintre cele două, Venus este planeta care se apropie cel mai mult de Pământ.

Astfel, zilele din jurul acestei date sunt cele mai bune ocazii pentru a vedea Mercur. Nu trebuie decât să vă îndreptați privirea spre vest, imediat după apus, pentru a putea observa planeta strălucind pe cerul serii, potrivit nationalgeographic.com.