Superluna albastră. Fenomenul astrologic rar se va vedea și în România







România. Superluna albastră, un fenomen astrologic rar va putea fi văzut și în România. Acesta va fi momentul în care cerul va fi luminat de cea mai mare și strălucitoare lună plină din acest an.

O super lună se va vedea pe cer în noaptea de luni. Acestea apar în momentul în care o lună plină se ridică în cel mai apropiat punct al orbitei sale. Luna este uriașă, strălucitoare și perfectă pentru fotografii.

Când apare pe cer superluna albastră

Luna plină din 19 august 2024 se remarcă printr-o strălucire aparte, fiind denumită „superlună albastră”. Această denumire provine din caracteristica rară a fenomenului, care combină aspectele unei luni pline cu un fenomen cunoscut sub numele de „superlună”, atunci când satelitul natural al Pământului apare mult mai mare și mai strălucitor decât de obicei. La maximul său, la ora 14:25 EDT, acest spectacol lunar va aduce o lumină aparte pe cerul nopții.

Pentru a înțelege mai bine termenul de „lună albastră”, este important de menționat că există două tipuri de luni albastre. Prima este lună albastră lunară, când apare a doua lună plină într-o lună calendaristică, iar a doua este luna albastră sezonieră, care apare ca a treia lună plină dintr-un sezon astronomic. După lunile pline din iunie și iulie, Luna Sturionului din 19 august se aliniază perfect cu acest tipar, oferind un spectacol rar și spectaculos.

În trecut, ultimele luni albastre sezoniere au avut loc în octombrie 2020 și august 2021, iar următoarea oportunitate de a observa un asemenea fenomen va fi în mai 2027. Aceste evenimente sunt rare și vin cu o frecvență de aproximativ o dată la doi până la trei ani, conform observațiilor NASA, făcând din Luna Sturionului de pe 19 august o ocazie deosebită pentru pasionații de astronomie și pentru cei care doresc să admire frumusețea cerului nocturn.

Când va putea fi văzută și în România

În noaptea de luni spre marți, cerul va fi martor la apariția Superlunii albastre, fenomenul lunar cel mai spectaculos din acest an.

Această superlună se formează atunci când luna plină se aliniază cu cel mai apropiat punct al orbitei sale, oferind o imagine deosebit de mare și luminoasă, ideală pentru iubitorii de fotografie.

În plus, luna plină din august, cunoscută și sub denumirea de Luna Sturionului, va fi vizibilă pe 19 august, la ora 2:25 p.m. EDT, echivalentul orei 21:25 în România.Top of FormBottom of Form

Superluna albastră din august, numită după sturioni

Denumirea „Luna Sturionului” este asociată cu această lună plină din august, o tradiție care datează din perioada în care sturionii erau pescuiți în mod frecvent. Totuși, în acest an, superluna, această lună plină are și titlul de „lună albastră”, un termen astronomic care se referă la apariția unei a doua luni pline într-o lună calendaristică sau, în cazuri rare, a treia lună plină într-un sezon astronomic. Acest fenomen este un exemplu perfect de cât de fascinantă poate fi observarea cerului.

Denumirea lunii pline din august provine de la prezența sturionilor în lacuri mari în această perioadă a anului, iar în tradiția poporului Anishinaabeg, este cunoscută sub numele de Minoomini Giizis, traducându-se prin „Luna cerealelor (orezului sălbatic)”. Acest nume reflectă importanța sezonului de recoltare a orezului sălbatic pentru comunități.

Pe lângă numele tradițional, luna plină din august este și o superlună. Acest fenomen apare din cauza formei eliptice a orbitei Lunii, care face ca aceasta să se apropie de Pământ în anumite momente. Atunci când acest perigeu, sau punctul cel mai apropiat de Terra, coincide cu o lună plină, rezultatul este o superlună, care apare mai mare și mai strălucitoare în cerul nocturn.

În 2024, vor fi patru superluni, începând cu Luna Sturionului: