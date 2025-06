Social Unul dintre cele mai periculoase locuri pentru a trăi zi de zi. Se pot dezvolta boli cardiace







Un studiu publicat în Journal of the American Heart Association sugerează că locuirea într-o zonă de coastă din SUA cu concentrații ridicate de microplastice poate crește riscul de boli cardiace și metabolice, precum diabetul de tip 2, bolile coronariene și accidentele vasculare cerebrale. Cercetarea, publicată în Journal of the American Heart Association, a examinat concentrația de particule de plastic din apa oceanului în apropierea comunităților de coastă și a constatat că locuitorii din județele cu niveluri foarte ridicate de poluare cu microplastice aveau o prevalență ajustată cu 18% mai mare a diabetului de tip 2, cu 7% mai mare a bolilor coronariene și cu 9% mai mare a accidentelor vasculare cerebrale.

Studiul a constatat, de asemenea, că județele din SUA de-a lungul Golfului Mexic și coastelor Atlanticului aveau o prevalență mai mare a diabetului de tip 2, a bolilor coronariene și a accidentelor vasculare cerebrale în comparație cu cele de pe coasta Pacificului. Asocierea dintre nivelurile ridicate de poluare cu microplastice și numărul mai mare de persoane cu boli cardiometabolice a fost consistentă chiar și după ajustarea pentru vârstă, sex, acces la medici, statut socioeconomic și considerente de mediu. Studiul îndeamnă factorii de decizie să considere poluarea cu plastic ca o criză de mediu, precum și o potențială criză de sănătate.

Boli cauzate de traiul în acest loc

Un studiu realizat de American Heart Association a constatat că microplasticele pot persista indefinit în organismul nostru, expunând potențial persoanele de toate vârstele la riscuri cumulative pe tot parcursul vieții. Studiul, realizat la nivel de județ, a constatat că microplasticele pot pătrunde în organismul uman la diferite niveluri, provocând daune în diferite locuri și afectând sănătatea pe termen lung.

Echipa de cercetare elaborează în prezent studii de urmărire pentru a măsura expunerea individuală la microplastice prin apă, alimente și aer și pentru a evalua modul în care expunerea influențează markerii biologici ai inflamației și stresului cardiovascular. Studiul a constatat că prevalența bolilor în județele de coastă cu concentrații scăzute de microplastice a fost comparată cu cea din județele cu concentrații foarte ridicate, atât cu ajustarea pentru mai mulți factori de risc la nivel de județ, cât și fără aceasta. Transparența și etichetele privind conținutul de plastic ar putea permite consumatorilor să facă alegeri potrivite pentru ei.

sursa: medicalxpress.com