Truc pentru a reduce factura la energie: ce trebuie pus în congelator când e gol

Congelator. Sursa foto: Pixabay
Electrocasnicele de bucătărie se numără printre cele mai mari consumatoare de energie, în special frigiderele și congelatoarele. Pentru a mai reduce din costurile cu electricitatea puteți încerca un truc recomandat de un specialist în economii, potrivit Express.

Un truc eficient pentru a reduce factura la energie: ce trebuie pus în congelator atunci când e gol

Sam Whillance îndeamnă gospodinele să țină „pungi cu apă” în congelator pentru a economisi bani la facturile de energie. Expertul a explica că ținerea congelatorului estompează intrarea aerul cald din bucătărie atunci când deschide ușa lui.

„Cea mai mare parte a energiei pe care o folosește congelatorul este folosită pentru răcirea aerului care intră atunci când deschideți ușa congelatorului”.

Mai exact, atunci când congelatorul este plin, există mai puțin spațiu pentru aerul cald care intră atunci când deschidem ușa, iar produsele care se află în congelator vor ajuta la răcirea lui, fin acest motiv trebuie ținut în permanență plin.

frigider

Frigider. Sursa foto: dreamstime.com

Specialistul a mai subliniat că nu trebuie neapărat să-l umplem cu alimente pentru a menține congelatoarele pline, ci se pot folosi articole alternative.

 „Dacă nu aveți suficiente alimente în congelator pentru a-l menține plin, folosirea unor lucruri precum pungi cu fermoar umplute cu apă pot ajuta la prevenirea pătrunderii aerului mai cald. Aceste articole sunt ieftine și eficiente”, a explicat Sam Whillance.

Un congelator plin poate reduce consumul de energie

Expertul a mai declarat că păstrarea plină și compactă a congelatorului înseamnă un consum mai mic de energie, „reducând facturile”, adăugând că achiziționarea de alimente congelate în vrac „poate fi mai ieftină decât cumpărarea de produse proaspete”.

Sam a recomandat, de asemenea, să încercăm să plasăm în spatele congelatorului alimentele pe care nu le vom folosi curând, astfel încât să nu fie nevoie să le rearanjăm de fiecare dată când scoatem ceva.

În cele din urmă, el i-a sfătuit pe oameni să facă ordine în frigider, în special în jurul orificiilor de ventilație, deoarece păstrarea spațiului liber în partea de sus și pe lateralele frigiderului ajută la o circulație mai ușoară a aerului rece.

13:40 - Truc pentru a reduce factura la energie: ce trebuie pus în congelator când e gol
