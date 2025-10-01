Nămolul și impuritățile din calorifere duc la facturi mai mari la energie

Tehnicile de curățare a nămolului din calorifere prin simpla clătire cu apă curată nu sunt suficiente. Este nevoie de o spălare puternică care necesită o presiune ridicată pentru a pompa apă și substanțe chimice de curățare prin întregul sistem de încălzire cu scopul de a elimina rugina și reziduurile.

Experții au avertizat că nămolul din calorifere ar putea duce la facturi mai mari, precum și la o durată de viață mai scurtă a sistemelor de încălzire dacă nu sunt curățate la timp.

Reziduurile din calorifer sunt un amestec gros de rugină, murdărie, calcar și alte resturi care se pot aduna în sistemul de încălzire centrală în timp. Este foarte frecvent, mai ales în casele în care întreținerea regulată nu a fost efectuată des.

Pentru a curăța nămolul, opriți mai întâi încălzirea și izolați robineții caloriferelor. Apoi, goliți caloriferul și scoateți-l afară pentru a-l spăla până când curge apa limpede.

Dacă sunt afectate mai multe calorifere din casă sau dacă zornăie atunci când pornește centrala termică, atunci este timpul să apelați la profesioniști pentru o curățare specială cu pompe care elimină toate depunerile din instalații.

O spălare puternică necesită o presiune ridicată pentru a pompa apă și substanțe chimice de curățare prin întregul sistem de încălzire. Numai așa se poate elimina rugina, reziduurile și nămolul depus.

Aceasta este o sarcină serioasă care necesită serviciile unui om calificat în domeniul încălzirii. De asemenea, ar fi mai recomandat să solicitați ajutor profesional dacă caloriferele prezintă puncte reci sau dacă centrala termică scoate zgomote neobișnuite.

Experții spun că spălarea caloriferelor ar trebui făcută la fiecare cinci ani. Atunci când un calorifer nu încălzește bine pe partea de jos, sau pompa de circulație forțează sau face zgomot, sau caloriferul scoate un șuiera, trebuie obligatoriu spălat.

Dacă caloriferele sunt mai vechi de 10 ani, curățare poate dura mai mult pentru că impuritățile sunt încrustate bine pe pereții caloriferului, altfel rămâne nămolul în interior.

Dacă această operațiune nu este făcută la timp vă veți trezi cu facturi mai mari deoarece sistemul nu funcționează la capacitate maximă, iar centrala termică trebuie să lucreze mai mult pentru a atinge temperatura dorită, ceea ce înseamnă consum crescut de energie și facturi mai mari, potrivit express.co.uk.