Social

Se scumpește gigacaloria. Cine va plăti 80 de lei în plus la iarnă

Comentează știrea
Se scumpește gigacaloria. Cine va plăti 80 de lei în plus la iarnăCalorifer. Sursă foto: Unsplash
Din cuprinsul articolului

Gigacaloria se scumpește iarna aceasta pentru locuitorii orașului Timișoara. Decizia a fost luată de Consilul local miercuri, 24 septembrie. „Prețul gazului nu a crescut, s-au făcut lucrări de modernizare a rețelei, dar acum, după 1 septembrie, cetățenii nu mai au nicio opțiune de a se debranșa. Creșterea prețului cu aproximativ 80 de lei pe lună nu are justificare”, a declarat consilierul liberal Simion Moșiu, potrivit pressalert.ro.

Ședință de consiliu tensionată la Timișoara

Se scumpește gigacaloria în această iarnă în Timișoara, după ce majorarea prețului a fost aprobată miercuri în ședința Consiliului Local, cu 14 voturi „pentru”. Decizia a generat discuții aprinse între aleși, liberalii exprimându-și dezacordul și susținând că măsura nu este justificată.

„Exemplul sustenabil nu este Craiova, ci Oradea, unde investițiile în rețele au redus subvențiile și au crescut calitatea serviciilor fără a încărca bugetul local”, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău, în contextul

Datoriile Colterm s-au dublat în ultimii trei ani

Reprezentanții PSD au lansat critici dure la adresa modului în care este administrată compania Colterm, acuzând actuala conducere de lipsă de competență. Aceștia au atras atenția că situația financiară a societății s-a degradat considerabil în ultimii ani.

Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata
Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata

Potrivit declarațiilor social-democraților, datoriile Colterm s-au dublat în decurs de trei ani, ajungând la aproape 700 de milioane de lei, în timp ce timișorenii continuă să fie lipsiți de alternative viabile pentru asigurarea încălzirii.

Colterm

Colterm. Sursă foto: Facebook

Primăria Timișoara se laudă că a înlocuit 29 de kilometri de rețea de termoficare

„Am prelungit contractul de închiriere cu Gara Motru Est cu cinci ani. Astfel, Colterm va continua aprovizionarea directă pentru producția de energie termică, fără intermediari și comisioane semnificative. Avem deja stocurile de gaz și cărbune pentru această iarnă, iar noul contract va asigura necesarul de cărbune pentru sistemul centralizat de încălzire în perioada de tranziție spre energie verde”, a transmis Primăria municipiului Timișoara.

Instituția a precizat că în ultimii ani s-au înlocuit 29 de kilometri de rețea de termoficare și că lucrările de modernizare continuă. În acest sens, autoritățile locale au menționat investițiile în infrastructura de distribuție, menite să reducă pierderile și să crească eficiența serviciului public de încălzire.

„Proiectele includ înlocuirea treptată a producției pe cărbune cu turbine pe gaz, parteneriatul cu OMV Petrom pentru explorarea soluțiilor geotermale și reabilitarea magistralei de la CET Sud și din oraș, printr-o investiție de 370 de milioane de lei, din care 250 de milioane fonduri europene”, se mai arată în anunțul Primăriei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:05 - Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
19:55 - Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata
19:47 - Liga Europa. Go Ahead Eagles - FCSB, 0-1. Miculescu a deschis scorul. Live
19:38 - România, considerată o țară „parțial favorabilă” integrării imigranților
19:29 - Mark Rutte a anunțat că aliații pot doborî dronele rusești care intră în spațiul NATO
19:18 - Cutremur la naționala feminină de handbal. Selecționerul a demisionat înainte de Campionatul Mondial

HAI România!

Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Paracetamol și alte dureri de cap. Hai LIVE cu Turcescu
Paracetamol și alte dureri de cap. Hai LIVE cu Turcescu
S-a dat liber la război cu rușii. Hai LIVE cu Turcescu
S-a dat liber la război cu rușii. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale