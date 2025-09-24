Se scumpește gigacaloria. Cine va plăti 80 de lei în plus la iarnă

Gigacaloria se scumpește iarna aceasta pentru locuitorii orașului Timișoara. Decizia a fost luată de Consilul local miercuri, 24 septembrie. „Prețul gazului nu a crescut, s-au făcut lucrări de modernizare a rețelei, dar acum, după 1 septembrie, cetățenii nu mai au nicio opțiune de a se debranșa. Creșterea prețului cu aproximativ 80 de lei pe lună nu are justificare”, a declarat consilierul liberal Simion Moșiu, potrivit pressalert.ro.

Se scumpește gigacaloria în această iarnă în Timișoara, după ce majorarea prețului a fost aprobată miercuri în ședința Consiliului Local, cu 14 voturi „pentru”. Decizia a generat discuții aprinse între aleși, liberalii exprimându-și dezacordul și susținând că măsura nu este justificată.

„Exemplul sustenabil nu este Craiova, ci Oradea, unde investițiile în rețele au redus subvențiile și au crescut calitatea serviciilor fără a încărca bugetul local”, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău, în contextul

Reprezentanții PSD au lansat critici dure la adresa modului în care este administrată compania Colterm, acuzând actuala conducere de lipsă de competență. Aceștia au atras atenția că situația financiară a societății s-a degradat considerabil în ultimii ani.

Potrivit declarațiilor social-democraților, datoriile Colterm s-au dublat în decurs de trei ani, ajungând la aproape 700 de milioane de lei, în timp ce timișorenii continuă să fie lipsiți de alternative viabile pentru asigurarea încălzirii.

„Am prelungit contractul de închiriere cu Gara Motru Est cu cinci ani. Astfel, Colterm va continua aprovizionarea directă pentru producția de energie termică, fără intermediari și comisioane semnificative. Avem deja stocurile de gaz și cărbune pentru această iarnă, iar noul contract va asigura necesarul de cărbune pentru sistemul centralizat de încălzire în perioada de tranziție spre energie verde”, a transmis Primăria municipiului Timișoara.

Instituția a precizat că în ultimii ani s-au înlocuit 29 de kilometri de rețea de termoficare și că lucrările de modernizare continuă. În acest sens, autoritățile locale au menționat investițiile în infrastructura de distribuție, menite să reducă pierderile și să crească eficiența serviciului public de încălzire.

„Proiectele includ înlocuirea treptată a producției pe cărbune cu turbine pe gaz, parteneriatul cu OMV Petrom pentru explorarea soluțiilor geotermale și reabilitarea magistralei de la CET Sud și din oraș, printr-o investiție de 370 de milioane de lei, din care 250 de milioane fonduri europene”, se mai arată în anunțul Primăriei.