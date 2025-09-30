Vine o iarnă grea pentru români, cu scumpiri masive la gaze și electricitate

Scumpirea gazelor și electricității a devenit vizibilă pentru români, pe fondul răcirii bruște a vremii și al cererii crescute pe piețele spot. Luni, prețul mediu al energiei electrice a atins 142 euro/MWh, poziționând România pe locul doi în Uniunea Europeană, după Ungaria, în timp ce gazele naturale au ajuns la 176,3 lei/MWh, potrivit datelor Bursei Române de Mărfuri.

Răcirea vremii a amplificat cererea de gaze și electricitate, determinând creșteri semnificative de preț. Luni, pe platforma Bursei Române de Mărfuri (BRM), prețul mediu al gazelor naturale a urcat la 176,3 lei/MWh, față de 148,2 lei/MWh înregistrat pe 20 septembrie. Aceasta reprezintă un salt de aproape 19%, iar volumele tranzacționate au ajuns la 65 GWh, adică peste un sfert din producția internă.

Potrivit datelor, pentru prima dată în ultimele luni, prețul spot intern (34,6 euro/MWh) a depășit nivelul de pe piața austriacă CEGH (34,5 euro/MWh), considerată un reper regional.

Pe piața gazelor, România a importat luni 12,5 milioane metri cubi prin Bulgaria, din care 9,2 milioane mc au fost reexportate, astfel 7,1 milioane mc către Ungaria și 2,1 milioane mc către Republica Moldova. Diferența de 3,3 milioane mc (aproximativ 35 GWh) a rămas pe piața internă, pentru consum curent și completarea stocurilor destinate sezonului rece.

Importurile au reprezentat circa 15% din producția internă de 232 milioane mc, iar ponderea gazelor importate utilizate intern a fost de 26,5%, ceea ce indică un grad ridicat de dependență față de sursele externe.

Pe piața electricității, OPCOM a raportat o majorare cu 42% față de duminică, prețul ajungând la 720 lei/MWh (142 euro/MWh). România a fost luni importator net de energie electrică în raport cu Ungaria și exportator net către Bulgaria, menținând astfel echilibrul fluxurilor pe piața regională..

Niveluri similare s-au înregistrat și în Bulgaria și Grecia, însă Ungaria a înregistrat cel mai ridicat preț, de 145 euro/MWh.