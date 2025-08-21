Social Ce alimente nu trebuie să ții pe ușa de la frigider. Argumentele oferite de specialiști







Deși ușa frigiderului are rafturi și pare locul potrivit pentru a ține laptele sau ouăle, această alegere nu este recomandată. Organizarea alimentelor în frigider nu este o sarcină banală, iar poziționarea lor contează, modul în care sunt așezate influenţând direct cât de repede se alterează produsele.

Ușa frigiderului este deschisă și închisă frecvent în cursul unei zile, ceea ce înseamnă că este expusă în mod repetat la temperaturile din casa. Nu este un loc ideal pentru alimentele care trebuie păstrate la o temperatură cuprinsă între 1,7 – 3,3 grade sau mai scăzută, inclusiv multe alimente proaspete.

Alimentele care sunt expuse frecvent la căldură revin greu la temperatura rece necesară și riscă să se strice sau să dezvolte bacterii.

Din acest motiv, produsele de mai jos nu ar trebui păstrate niciodată în ușa frigiderului, unde variațiile de temperatură sunt constante.

Evitați să puneți brânza în ușa frigiderului. De fapt, majoritatea frigiderelor au un sertar special pentru brânză (adesea un compartiment îngust), conceput special pentru depozitarea în siguranță a brânzei.

Laptele, indiferent de sortiment, nu ar trebui păstrat în ușa frigiderului. „Laptele trebuie ținut pe un raft din partea din spate a frigiderului, unde temperatura este cea mai scăzută”, a explicat Molly Gordon, bucătar din Carolina de Sud pentru southernliving.com.

Este recomandat să păstrați ouăle în carton, pe un raft stabil al frigiderului, din două motive. În primul rând, sunt fragile și o închidere bruscă a ușii le poate sparge, provocând o mare mizerie. Din punct de vedere al siguranței, temperaturile fluctuante și expunerea la aer cald pot favoriza dezvoltarea bacteriilor.

Untul încape ușor în compartimentul de pe ușa frigiderului, însă acesta trebuie păstrat în cea mai rece zonă a frigiderului. Cel mai bine este ca aceste produse să fie depozitate în partea din spate, nu în ușă.