Trăsăturile de personalitate care te-ar putea ajuta să trăiești mai mult: Riscul de deces, redus cu 21%

Trăsăturile de personalitate care te-ar putea ajuta să trăiești mai mult: Riscul de deces, redus cu 21%Mișcare. Sursa foto: Pixabay
Într-un articol publicat în „Journal of Psychosomatic Research”, experții în longevitate au arătat că descoperirile lor ar putea ajuta medicii să prezică riscurile pentru sănătate nu doar pe baza unor indicatori, cum ar fi tensiunea arterială, ci și prin modul în care „o persoană tinde să gândească, să simtă și să se comporte”.

Cercetătorii de la Universitatea din Limerick, Irlanda, au analizat cinci trăsături de personalitate și au urmărit riscul de deces al participanților între șase și 28 de ani.

Rezultatele studiului arată că persoanele organizate prezintă un risc de mortalitate cu 14% mai mic, cele responsabile cu 12% mai mic, iar persoanele harnice și meticuloase cu 15% mai mic.

„Participanții care s-au descris astfel au o probabilitate mai mică de a muri, având un risc cu 21% mai mic, chiar și atunci când au fost luate în considerare vârsta, sexul și afecțiunile medicale”, a declarat profesorul Rene Mottus, expert în îmbătrânire.

Profesorul Páraic O'Súilleabháin, profesor de psihologie la Universitatea din Limerick și coautor al studiului, a declarat că „semnificația acestui studiu constă în precizia sa”.

„Studiul nostru sugerează că personalitatea nu funcționează doar ca o influență generală, ci ca un set de comportamente și atitudini specifice, iar aceste caracteristici individuale au un impact asupra longevității”.

Cât de importante sunt trăsăturile noastre

Profesorul a mai subliniat, de asemenea, că „organizarea poate ajuta oamenii să respecte rutina care îmbunătățește sănătatea, dar poate reflecta și reziliența psihică (capacitatea de a trece peste momentele grele din viața noastră) sau obiceiurile sociale care contribuie la o viață mai lungă”.

sport / sursa foto: dreamstime.com

Potrivit studiului, trăsătura cea mai puternic asociată cu longevitatea s-a dovedit a fi spiritul activ, completat cu energia, vigoarea și implicarea. Această trăsătură reduce riscul de mortalitate cu 27%.

Studiul a mai constatat că factorii de risc cunoscuți, cum ar fi inactivitatea fizică și bolile cronice, fac diferențele dintre personalitate și durata de viață.

Trăsături de personalitate care cresc riscul de deces

În contrast, potrivit studiului, persoanele cu trăsături nevrotice, predispuse la îngrijorare și comportamente capricioase, prezintă un risc mai mare de deces, probabil din cauza incidenței mai mari a bolilor, a unui IMC ridicat (Indice de Masă Corporală) și a riscului crescut de fumat.

Cercetătorii speră că descoperirile lor vor determina medicii „să includă screening-ul personalității în evaluările de rutină pentru a ajuta la identificarea persoanelor care prezintă riscuri, deoarece personalitatea lor sugerează dificultăți în gestionarea sănătății pe termen lung”, potrivit dailymail.co.uk.

