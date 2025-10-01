Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital

Copilul a fost dus de părinţi la spital pentru că nu se simţea foate bine. L-au dus, deşi nu părea să aibă ceva grav. Dar, de aceea există spital. Să mergi ca să fii sigur că totul este în regulă cu sănătatea. Mai ales când este vorba despre un copilaş. Diagnosticul nu a fost unul foarte grav. Deshidratare.

Câteva zile de spitalizare şi totul va intra în normal. Copilul va putea din nou să se joace, să râdă, să-şi bucure părinţii. „Ea era practic deshidratată. Am ajuns acolo pentru deshidratare, deci pentru nicio altă problemă. În primele trei zile noi am luat bacteria și sincer vă zic de la cateter. Starea ei s-a prăbușit deodată. Nu avea putere să deschidă ochii. Acolo, practic, se murea" – a declarat mama unuia dintre copiii decedaţi.

De sâmbătă, tragedia care s-a petrecut la spitalul de Pediatrie „Sfânta Maria” din Iaşi, cel mai mare spital de acest fel din Moldova, unde sunt aduşi copii bolnavi nu numai din Iaşi, ci din toată regiunea, scoate la iveală în primul rând ce înseamnă ca nepricepuţii, deveniţi peste noapte pricepuţi pentru că au o pilă la partid, să fie puşi să conducă.

De astă dată, nu mai este vorba despre lipsa apei calde sau a căldurii într-o zi friguroasă. Nici de vreun drum asfaltat prost, plin de gropi, în care cei care trec pe el îşi rup mainile. Deznodământul, de această dată, este tragic. Şase copii decedaţi în spital, la Secţia ATI. Altul, transportat de urgenţă la Bucureşti, a decedat şi el. Acum, în timpul anchetei, mai apare o informaţie cumplită.

Un alt copil a murit tot de infecţie intraspitalicească, în luna iunie, dar totul a fost trecut sub tăcere. Nici acest micuţ nu fusese internat cu un diagnostic foarte grav: icter. A avut nenorocul să ajungă la ATI şi a murit şi el. A murit anonim, fără să se facă niciun fel de scandal, pentru ca sinecuriştii să-şi păstreze posturile. Deşi în certificatul medico-legal scria foarte clar la cauza decesului: „infecția generalizată provocată de Klebsiella”. Au mai fost depistate atunci alte două cazuri. Din fericire, acei copii au scăpat cu viaţă. Dar nu s-a luat niciun fel de măsură.

Acum, toată lumea este în alertă. Toată lumea declară belicos că se vor lua măsuri. Ca de obicei, s-a format o comisie. A fost trimis corpul de control. Se va cerceta. Managerul spitalului groazei, doamna doctor Cătălina Ionescu a fost demisă din funcţie, după insistenţe, ea fiind apărată de preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe, cel cu scandalul şpăgii cu tabla de pe casă, dosar de care, între timp, s-a ales praful. Cât de competentă era în funcţia de manager doamna doctor Ionescu ne-o spune chiar ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, prezent şi el la Iaşi: „Vă spun sincer că un haos mai mare administrativ şi procedural nu am văzut de mult într-un spital şi am vizitat multe spitale şi ne-am confruntat, în ultima perioadă, dar şi când eram secretar de stat, de multe astfel de situaţii” – declaraţie făcută la Antena 3.

Şi totuşi, doamna fost manager Cătălina Ionescu va rămâne în continuare în acest haos, şi tot manager, dar nu de spital, ci manager medical. Sigur, după cum declară, necăjită că în spitalul pe care îl conducea au murit nişte copii: „Îmi pare rău că acei copii au murit”.

Sancţiunile pentru moartea lor? Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași a amendat cu 10.000 de lei epidemiologul spitalului, pentru nerespectarea prevederilor legale în controlul infecțiilor nosocomiale, medicul ATI tot cu 10.000 de lei, pentru nerespectarea protocoalelor, și cu 50.000 de lei spitalul, tot pentru nerespectarea protocoalelor.

Să încercăm să punem lucrurile în ordine în toată această sarabandă de termeni medicali, de justificări că acei copii aveau boli grave şi oricum nu o mai duceau mult, de amenzi şi de destituiri care înseamnă de fapt trecerea dintr-o funcţie în alta.

Şase copii au murit la cel mai mare spital de pediatrie din Iaşi. Al şaptelea, transferat la Bucureşti, a murit şi el. Spitalul nu era deloc subfinanţat, aşa cum se întâmplă cu majoritatea instituţiilor sanitare din România. Avea aparatură de ultimă generaţie, inclusiv la ATI şi substanţe dezinfectante din belşug. De la data când s-a constatat prima infecţie şi până s-a dat alarma, pentru că erau deja mulţi copii morţi, au trecut aproape 10 zile, perioadă în care nu s-a făcut nimic. Nu s-a luat nicio măsură pentru a se stopa dezastrul şi nimeni nu este tras la răspundere pentru asta. Managerul spitalului unde domnea haosul, rămâne manager, dar doar medical. Adică tot la conducere. Se ştie foarte bine cine avea atribuţii în luarea urgentă a măsurilor pentru stoparea dezastrului, şi totuşi, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a deschis un dosar „in rem”.

În final, să ne aducem aminte de ce s-a întâmplat la Maternitatea Giuleşti, tragedie din care nu am învăţat nimic.

La data de 16 august 2010, din cauza unei instalații improvizate a izbucnit un incendiu în secția de prematuri (secția de terapie intensivă), bilanțul fiind șase bebeluși morți și cinci cu arsuri grave.

Expertiza oficială a arătat că ștecherul de la aparatul de aer condiționat din salon și priza în care acesta era băgat s-au încins și au luat foc. Erau ascunse în spatele unui dulap. Apoi cablul a acționat ca un fitil, conducând incendiul la aparatul de aer condiționat. De aici, focul s-a extins rapid la mobilier, iar metalul a început să se topească și să picure.

La 2 aprilie 2015, sentința definitivă a Curții de Apel București a fost:

Asistenta Florentina Cîrstea a fost condamnată la doi ani și două luni de închisoare cu executare pentru că a lipsit 4 minute din salon

Restul, adică prof Bogdan Marinescu, managerul de la acea vreme a fost condamnat la șase luni de închisoare cu suspendare, iar electricianul Gigel Oprea a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare.

Să vedem la Iaşi, care va fi asistenta vinovată de moartea copiilor?