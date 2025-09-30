Monden

Sore, despre despărțirea de tatăl fetiței sale. N-a fost ușor

Sore, despre despărțirea de tatăl fetiței sale. N-a fost ușorSore. Sursa foto: Instagram
Sore a povestit, după mult timp de tăcere, despre separarea de tatăl fetiței sale. Artista a recunoscut că nu a fost ușor să treacă prin această experiență, dar că astăzi reușește să privească lucrurile cu mai multă claritate.

Sore, despre despărțirea de tatăl fiicei sale

După opt ani împreună, artista și fostul partener au decis să meargă pe drumuri diferite. La momentul respectiv, cei doi au păstrat discreția și nu au oferit detalii. Acum, Sore a explicat ce a contat cel mai mult după despărțire: echilibrul fetiței lor.

Sore și tatăl fetiței

Sore și tatăl fetiței. Sursa foto Captură video

„Indiferent de orgolii sau de neînțelegeri — dacă nu îmi convine mie ce spune el sau lui nu îi convine ce zic eu, până la urmă deciziile finale sunt întotdeauna în favoarea fetiței noastre. Nu a fost ușor, nu e ca și cum ne-am despărțit și a doua zi eram echilibrați”, a mărturisit vedeta.

A fost o perioadă tensionată

Sore a recunoscut că perioada imediat după despărțire a fost tensionată, dar cu timpul lucrurile s-au așezat.

„A fost o perioadă, nici nu mai știu cât de lungă, mai dubioasă, dar apoi lucrurile s-au așezat. Nu pot să zic că suntem prieteni, dar suntem doi oameni care cred că se respectă și punem copilul pe primul loc”, a explicat artista.

Sore, despre fiica ei

Sore a spus că fiica ei seamănă foarte mult cu ea. Micuța este atrasă de muzică, dans și pictură, iar artista o susține în toate activitățile artistice. „Așchia nu sare departe de trunchi. Cântă, dansează, face gimnastică, pictează, deci tot ce ține de zona artistică ei îi place... o susțin în absolut orice”, a declarat artista pentru Spynews.

sore și fiica sa

Sore și Erin. Sursa foto Instagram

Cântăreața a mai povestit că fiica ei, Erin, participă deja la cursuri și concursuri de dans. Micuța face cu mama sa și numeroase filmări pentru urmăritorii de pe rețelele de socializare și este pasionată de online.

