Theo Rose și Anghel Damian au fost nași. Imagini de la marele eveniment

Pe 28 septembrie, Theo Rose și Anghel Damian au fost nași pentru prietenii lor, participând la o cununie religioasă plină de emoție și voie bună. La eveniment au fost prezenți și artistul Andrei Bănuță și bunica lui Theo Rose, care a urmărit cu mândrie fiecare moment al ceremoniei.

Theo a atras toate privirile invitaților, deși a purtat o rochie de doar 44 de euro de pe Asos, demonstrând că eleganța nu depinde de prețul ținutei. Artista a purtat o rochie verde deschis, iar partenerul său, Anghel, a ales un costum simplu. Theo a dansat toată noaptea, insuflând voie bună și făcând ca întreaga seară să fie memorabilă pentru cei prezenți.

Pe parcursul ceremoniei, atmosfera a fost una intimă, prietenoasă și plină de căldură, iar invitații au fost martorii unei nopți de neuitat, marcată de râsete, dans și momente sincere de bucurie. Andrei Bănuță a fost unul dintre invitații care au contribuit la buna dispoziție a serii. Acesta a dansat cu bunica lui Theo, iar momentul a fost filmat și pus pe Instagram.

Theo Rose și Anghel Damian s-au căsătorit în secret în septembrie 2024, într-o ceremonie discretă, alături de nași, părinți și frați. Artista a descris evenimentul ca fiind „cea mai frumoasă nuntă la care am participat vreodată în viața mea”, subliniind atmosfera intimă și emoționantă .

Cei doi s-au cunoscut în vara anului 2022, la castingul pentru serialul „Clanul”, unde Theo a primit un rol. Artista a povestit că, la început, nu credea că vor dezvolta o relație, dar au început să petreacă timp împreună și au descoperit o conexiune profundă. Cântăreața a menționat că se uita la Anghel cu fascinație și se vedea pe sine în el, iar el nu avea mari așteptări de la început .

La scurt timp după ce au început relația, Theo a rămas însărcinată și în iunie 2023 au devenit părinți unui băiețel, Sasha Ioan. În ciuda programului încărcat al artistei, cei doi au reușit să își construiască o relație solidă și au decis să își unească destinele într-o ceremonie simplă, dar plină de sens.