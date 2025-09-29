Monden

Theo Rose și Anghel Damian au fost nași. Imagini de la marele eveniment

Theo Rose și Anghel Damian au fost nași. Imagini de la marele eveniment
Pe 28 septembrie, Theo Rose și Anghel Damian au fost nași pentru prietenii lor, participând la o cununie religioasă plină de emoție și voie bună. La eveniment au fost prezenți și artistul Andrei Bănuță și bunica lui Theo Rose, care a urmărit cu mândrie fiecare moment al ceremoniei.

Theo a atras toate privirile invitaților, deși a purtat o rochie de doar 44 de euro de pe Asos, demonstrând că eleganța nu depinde de prețul ținutei. Artista a purtat o rochie verde deschis, iar partenerul său, Anghel, a ales un costum simplu. Theo a dansat toată noaptea, insuflând voie bună și făcând ca întreaga seară să fie memorabilă pentru cei prezenți.

Moment de excepție la nuntă

Pe parcursul ceremoniei, atmosfera a fost una intimă, prietenoasă și plină de căldură, iar invitații au fost martorii unei nopți de neuitat, marcată de râsete, dans și momente sincere de bucurie. Andrei Bănuță a fost unul dintre invitații care au contribuit la buna dispoziție a serii. Acesta a dansat cu bunica lui Theo, iar momentul a fost filmat și pus pe Instagram.

Theo Rose și Anghel Damian, o nuntă discretă

Theo Rose și Anghel Damian s-au căsătorit în secret în septembrie 2024, într-o ceremonie discretă, alături de nași, părinți și frați. Artista a descris evenimentul ca fiind „cea mai frumoasă nuntă la care am participat vreodată în viața mea”, subliniind atmosfera intimă și emoționantă .

Cei doi s-au cunoscut în vara anului 2022, la castingul pentru serialul „Clanul”, unde Theo a primit un rol. Artista a povestit că, la început, nu credea că vor dezvolta o relație, dar au început să petreacă timp împreună și au descoperit o conexiune profundă. Cântăreața a menționat că se uita la Anghel cu fascinație și se vedea pe sine în el, iar el nu avea mari așteptări de la început .

La scurt timp după ce au început relația, Theo a rămas însărcinată și în iunie 2023 au devenit părinți unui băiețel, Sasha Ioan. În ciuda programului încărcat al artistei, cei doi au reușit să își construiască o relație solidă și au decis să își unească destinele într-o ceremonie simplă, dar plină de sens.

