Monden Andrei Bănuță, de la gogoșerie la „Groapa”. Respins la Vocea României, e vedetă pe YT







Andrei Bănuță, concurentul de la „Vocea României” care nu a întors niciun scaun, a ajuns în câțiva ani să aibă sute de mii de vizualizări pe YouTube. Dar drumul său spre succes a început mult mai jos decât cu un eșec la un talent-show.

Andrei Bănuță, orfan din adolescență, nevoit să muncească de mic

Andrei Bănuță și-a pierdut, pe când era în liceu, mama, răpusă de o boală incurabilă. Din cauza bolii, al cărei tratament a fost extrem de costisitor pentru o familie de condiția lor, Andrei și tatăl său au început s-o ducă greu după moartea mamei.

Actorul din serialul „Groapa”, în care joacă alături de nume mari ale scenei românești, povestește că mama sa l-a învățat totul, de la cum să își facă curat în cameră la cum să gătească. „La 3-4 ani mă punea să fac curat singur în cameră. Sigur, venea ea în urma mea și ștergea praful cum trebuia. Am învățat să îmi încălzesc singur apă de ceai, la aragaz, să îmi fac singur omletă (...) când ea s-a îmbolnăvit, am început să învăț să mai fac și mâncare.

Ea stătea pe canapea, în bucătărie și îmi spunea cum să fac o ciorbă. (...) După ce mi-am dat jos leucoplastul de pe rană și am văzut că nu e bine ce e acolo, am realizat că toată învățătura avea să conteze pentru mine în momentul ăsta mai mult decât talentul, mai mult decât frumusețea”, a declarat tânărul artist în podcastul „Gând la gând cu Teo”.

De la făcut gogoși la sute de mii de vizualizări pe YouTube

După ce mama sa a murit, tatăl său a deschis o patiserie. Acolo, Andei Bănuță făcea gogoșile. Dar la 16 ani a participat la „Vocea României”. A fost însă o dezamăgire cumplită, pentru că nu a întoars niciun scaun. Da a avut norocul să fie remarcat de producătorul și managerul Alexandru Mihai.

„Am cântat cum am cântat, nu am stârnit atenția juraților, dar am stârnit atenția primului manager, Alexandru Mihai, și nimic nu este întâmplător”, povestește Andrei Bănuță.

Norocul cântărețului a fost verișoara sa Ana care, fiind agent de PR pentru anumite firme, îl cunoscuse pe Alexandru Mihai la un eveniment și i-a amintit de Andei Bănuță, pe care îl văzuse la televizor.

La prima întâlnire cu celebrul manager, Andrei s-a blocat. Dar după șase luni a revenit la același Alexandru Mihai, stăpân pe situație, cu o listă de 100 de piese.

Andrei Bănuță a cântat piesa „Copacul” atât de bine încât replica managerului a fost: „tată, dacă tu ai putut în șase luni să schimbi atâta, înseamnă că tu în 10 ani o să fii unul din cei mai mari artiști din țară”.

Era să fie dat jos de pe YouTube pentru conținut indecent

Pentru piesa „Altfel de amor” era cât pe ce să fie interzis pe YouTube. Și asta pentru că în videoclipul melodiei, cu un scenariu inspirat dintr-un videoclip „de afară”, protagoniștii erau semidezbrăcați.

„Știi că era să ne dea jos de pe YouTube, au zis că e conținut pornografic în videoclipul ăla? (...) nu am avut pe cine să dau vina, pentru că a fost ideea mea. Tot videoclipul este regizat de Cuba, de regizorul cu care noi lucrăm destul de des, m-am trezit eu și am zis că văzusem scena într-un alt videoclip, domnișoara frumoasă, eu «ok, s-o facem», iar YouTube a considerat că până la un punct videoclipul este pornografic”, spune acum, râzând, Andrei Bănuță.