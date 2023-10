Vocea României. Cât de regizat este show-ul de la PRO TV

Xenia Costinar a relatat pe contul său de TikTok experiența avută la „Vocea României”. Emisiunea de la PRO TV ar fi regizată, după cum afirmă fosta concurentă care nu a reușit să îi impresioneze pe jurați.

Tânăra aduce acuzații grave producătorilor emisiunii

După ce a fost contactată insistent timp de cinci ani pentru a participa la emisiune, aceasta a decis să își încerce șansa:

„Bună, am zis că vreau să vă împărtășesc și eu experiența mea la Vocea României și să știți adevărul. Vreau să fac publică această informație pentru că nu mi se pare corect ceea ce s-a întâmplat și ce au decis ei să dea la televizor. În primul rând, să nu credeți niciodată ceea ce vedeți la televizor. Vor scoate din context și vor face astfel încât să apari într-o lumină proastă, dacă e vorba de chestia asta. Absolut totul este regizat”, acuză tânăra nemulțumită.

Încă de la început, ea spune că ar fi primit o promisiune pentru un loc în Marea Finală:

„Totul începe acum 5 ani de zile când primesc un telefon de la Vocea României și că ar vrea foarte, foarte mult să particip la concurs. Iar eu i-am refuzat frumos, spunându-le că nu am timp. Eu, la rândul meu, antrenez, predau canto și nu am timp să vin la concurs, plus că nu mi se pare că mi se potrivește. Și ei mi-au spus: «Nu-i nicio problemă, trimiteți-ne studenții dumneavoastră să vină la Vocea României». Eu le-am spus studenților mei, nu au fost prea interesați. În fine…”, a povestit Xenia Costinar pe TikTok despre experiența de la PRO TV.

Fosta concurentă de la „Vocea României” nu a reușit să întoarcă niciun scaun

Tânăra acuză că producătorii erau plictisiți, însă i-au spus că va trece garantat în etapa următoare:

„I-am refuzat, până anul acesta. Îmi spun că producătorii chiar mă vor, eu o să ajung până în finală, totul este pregătit, că mă duc direct în etapa de dinainte de audițiile pe nevăzute. (…) Vin și cânt, încep cu piesa pe care voiam eu să o cânt. Nici măcar nu m-au ascultat, erau plictisiți, mi-au zis: «Hai să cânți altceva», oricum nu m-au prea băgat în seamă, iar apoi au văzut piesa de operă în repertoriu și au zis să o cânt pe aceea. Am început să cânt și au zis: «Da, asta rămâne, asta o să cânți tu, muzică clasică, pentru că ești mai specială. Vei întoarce câteva scaune și vei trece în etapa următoare”.

Trustul PRO TV a reacționat la acuzațiile aduse în spațiul public

Reprezentanții trustului au făcut primele declarații despre acuzațiile aduse de Xenia Costinar:

„Nu vom comenta declarațiile concurentei, având în vedere că fiecare participant poate percepe diferit această experiență. Putem confirma faptul că emisiunea are o structură bine stabilită. De-a lungul sezoanelor, multe voci incredibile au fost remarcate de antrenori. Câștigătorii Vocea României au fost întotdeauna votați de către public, în etapele live”, au declarat aceștia pentru Unica.ro.

Smiley, Theo Rose & Horia Brenciu, Irina Rimes și Tudor Chirilă sunt pregătiți să descopere cea mai bună voce a României în sezonul 11. Emisiunea se difuzează la PRO TV în fiecare vineri, de la 20.30.

Câștigătorul va pleca acasă cu marele premiu de 100.000 de euro oferit de PRO TV.