Ziua Mondială a Inimii, eveniment organizat duminică în Parcul Lumea Copiilor din București

Primăria Sectorului 4, alături de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Fundația Română a Inimii și Fundația „Împreună pentru Educație și Sănătate”, va organiza duminică, 28 septembrie, un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Inimii. Evenimentul va avea loc în „Parcul Lumea Copiilor”, potrivit comunicatului emis de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

Ziua Mondială a Inimii se sărbătorește în fiecare an pe 29 septembrie și reunește mediul academic, pacienții și comunitatea locală pentru a promova prevenția și sănătatea cardiovasculară.

Evenimentul, care va avea loc în „Parcul Lumea Copiilor”, are ca obiectiv reunirea comunității academice, a locuitorilor din Sectorul 4 și a tuturor celor interesați de sănătate. Ziua va fi dedicată prevenirii bolilor cardiovasculare, educației pentru sănătate și solidarității, potrivit comunicatului.

în intervalul 09:30 – 10:00 va avea loc deschiderea oficială - Discursuri inaugurale și distribuirea materialelor educaționale

în intervalul 10:00 – 10:30 - „Crosul Inimii”. Cros popular cu participare liberă, diplome pentru toți participanții și atmosferă festivă;

în intervalul 10:30 – 12:30: Activități simultane, precum: Screening cardiovascular gratuit (tensiune arterială, IMC, consiliere nutrițională); Workshop-uri practice de resuscitare cardio-respiratorie (BLS); și prezentări interactive susținute de studenți și medici rezidenți

în intervalul 12:30 – 13:00 - Închidere și concluzii - Mesaje inspiraționale pentru un stil de viață sănătos, mulțumiri și fotografii oficiale.

În România, bolile cardiovasculare sunt principala cauză de mortalitate, „fiind responsabile de peste 55% dintre decesele anuale”. Datele Societății Române de Cardiologie arată că aproximativ 150.000 de români mor în fiecare an din cauza acestor afecțiuni, ceea ce înseamnă că la fiecare trei minute o persoană își pierde viața.

Peste șapte din zece români au cel puțin un factor major de risc, precum hipertensiunea arterială, colesterolul crescut, fumatul, diabetul sau obezitatea. „Aceste statistici arată cât de urgentă este nevoia de prevenție, educație și acțiuni comunitare pentru protejarea sănătății inimii”, se arată în comunicat.