Tratament revoluționar pentru obezitate. Medicamentul a intrat în faza finală și este injectabil

Compania farmaceutică elvețiană Roche vrea să devină unul dintre primii trei jucători globali pe piața tratamentelor pentru obezitate. Noul medicament CT-388 a intrat în faza III de testare clinică.

Grupul farmaceutic elvețian Roche și-a anunțat intenția de a deveni unul dintre liderii globali în tratamentele pentru obezitate, un segment dominat în prezent de Novo Nordisk și Eli Lilly. CEO-ul diviziei Roche Pharmaceuticals, Teresa Graham, a transmis investitorilor că planul companiei este unul realist și ambițios.

„Vreau să știți că sunt foarte serioasă în legătură cu acest obiectiv”, a declarat Graham la o prezentare organizată la Londra.

Compania mizează pe CT-388, un medicament injectabil aflat în faza finală de testare clinică, înainte de depunerea cererii pentru aprobare. În paralel, Roche dezvoltă și CT-996, o versiune orală a terapiei, administrată zilnic.

Pe lângă acestea, grupul elvețian are în plan lansarea mai multor medicamente anti-obezitate până în 2030. Printre ele se află și Petrelintide, dezvoltat în colaborare cu biotech-ul danez Zealand Pharma, într-un parteneriat evaluat la 5,3 miliarde de dolari.

Roche și-a accelerat intrarea pe segmentul obezității prin achiziții importante. În 2023 a cumpărat Carmot Therapeutics, iar recent a finalizat preluarea companiei americane 89bio, specializată în dezvoltarea de terapii pentru bolile hepatice asociate obezității.

Astfel, grupul elvețian încearcă să construiască un portofoliu „complet” care să acopere nu doar reducerea greutății, ci și provocările legate de menținerea rezultatelor, tolerabilitate și comorbidități.

Piața medicamentelor anti-obezitate este în plină expansiune și se află în prezent sub dominația giganților Novo Nordisk și Eli Lilly. Analiștii de la Barclays consideră că Roche are șanse reale să intre în top 3 global, însă atrag atenția că anul 2026 va fi decisiv. Atunci vor apărea rezultatele-cheie ale testelor clinice, care vor confirma sau nu eficiența și siguranța noilor tratamente.

CEO-ul Teresa Graham a subliniat că succesul pe termen lung depinde de capacitatea companiei de a răspunde nevoilor pacienților dincolo de simpla pierdere în greutate.

„Dacă nu ai un portofoliu complet de soluții, asta te limitează. Noi vrem să acoperim întreaga gamă de nevoi neacoperite”, a declarat Graham, marcând poziționarea Roche ca viitor competitor direct al celor mai mari jucători din industrie.