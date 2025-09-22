Cazurile de diabet în rândul copiilor, tot mai frecvente. Mulți părinți ignoră simptomele. Medic: A devenit o amenințare

România se confruntă cu o creștere alarmantă a numărului cazurilor de diabet în rândul copiilor. Potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică (INSSE), situația s-a înrăutățit în ultimul deceniu. În 2010 erau raportate 8,7 cazuri la 100.000 de copii, iar până în 2019 incidența a crescut la 17. Cel mai ridicat nivel a fost înregistrat în 2016, cu 18,8 cazuri la 100.000. Dr. Denisa Tănăsescu, medic specialist Diabet Zaharat și Boli de Nutriție la Clinica Proctoven și șef lucrări la Facultatea de Medicină din Sibiu, atrage atenția că această evoluție este legată de schimbările din alimentația copiilor, în special de consumul crescut de fast-food.

Fenomenul este mai accentuat în orașe, unde mallurile, devenite spații de întâlnire pentru familii, sunt dominate de restaurante fast-food. Datele arată o situație îngrijorătoare, aproape o treime dintre copiii cu vârste între 10 și 15 ani având probleme de greutate, iar peste 215.000 de copii din România fiind supraponderali sau obezi.

„Categoric există o creștere a numărului de cazuri diagnosticate cu diabet în rândul copiilor. Există mai multe tipuri de diabet. Cea mai frecventă formă de diabet în rândul copiilor este reprezentată de diabetul tip 1. Acesta este insulinodependent, iar viața copiilor depinde în mod crucial de administrarea insulinei și de monitorizarea regulată a glicemiei”, ne-a spus medicul Denisa Tănăsescu.

Potrivit acesteia, cazurile de diabet zaharat de tip 2 sunt mai rare comparativ cu cel de tip 1, care rămâne forma des întâlnită în rândul copiilor.

„Se întâlnesc însă și cazuri de diabet zaharat tip 2 sau alte forme de diabet, dar acestea sunt mult mai rare în comparație cu frecvența diabetului zaharat tip 1. Studiile recente arată faptul că numărul cazurilor de diabet tip 1 a crescut cu până la 30% față de anii anteriori, iar această creștere spectaculoasă poate fi datorată și prezenței pandemiei Covid-19”, adaugă ea.

Medicul specialist atrage atenția că există mai mulți factori care pot crește riscul de apariție a diabetului de tip 1. Printre cei mai importanți se numără istoricul familial, boala fiind mai frecventă în familiile în care părinții sau frații au fost afectați.

„Există o serie de factori care pot să semnalizeze un risc crescut de a dezvolta această patologie. Printre aceștia se numără istoricul familial. Riscul este crescut de apariție a bolii în familiile în care există unul dintre părinți sau frați afectați. Prezența anumitor mutații genetice, vârsta (cel mai mare risc apare în intervalul de vârstă 4–7 ani și 10–14 ani), dar boala poate apărea la orice vârstă”, mai spune specialistul.

Potrivit medicului, alte cauze pot fi legate de expunerea la virusuri sau la factori de mediu, printre care se numără infecțiile cu enterovirus, oreion sau rubeolă.

Denisa Tănăsescu, medic specialist Diabet Zaharat și Boli de Nutriție, precizează că există teorii care asociază apariția diabetului tip 1 cu anumite aspecte nutriționale, cum ar fi deficitul de vitamina D, expunerea timpurie la proteina din laptele de vacă sau introducerea cerealelor înainte de 4 luni. Totuși, niciunul dintre acești factori nu a fost confirmat ca fiind o cauză directă a bolii.

„Există câteva teorii legate și de incriminarea factorilor nutriționali în apariția diabetului tip 1. Aici sunt incluse deficitul de vitamina D, expunerea timpurie la proteina din laptele de vacă, introducerea cerealelor în dieta sugarului mai devreme de 4 luni, însă niciunul dintre acești factori nu s-a demonstrat ca fiind o cauză directă a diabetului de tip 1”, explică medicul.

În schimb, diabetul zaharat tip 2 la copii este influențat atât de factorii genetici, cât și de stilul de viață, incluzând obezitatea, sedentarismul și alimentația nesănătoasă.

„În cazul apariției diabetului zaharat tip 2 există alți factori de risc incriminați. Cauzele diabetului tip 2 la copii sunt o combinație de factori genetici și factori legați de stilul de viață, precum prezența obezității, a lipsei de mișcare și adoptarea unei alimentații nesănătoase”, adaugă specialistul.

Medicul subliniază că ritmul alarmant de creștere a obezității la copii conduce, implicit, la un număr tot mai mare de cazuri de diabet.

Astfel, părinții sunt îndemnați să conștientizeze riscurile și să aleagă un stil de viață echilibrat pentru cei mici.

„Îngrijorătoare este tendința de creștere a obezității în rândul copiilor și, implicit, a cazurilor de diabet cauzate de aceasta în rândul copiilor, întreaga responsabilitate revenindu-le în acest caz părinților”, mai spune medicul Denisa Tănăsescu.

Potrivit specialistului, numărul cazurilor crește constant și în rândul adulților.

„Diabetul a devenit o amenințare asupra sănătății noastre, incidența acestuia în rândul adulților fiind în creștere atât la nivel global, cât și în România. Este o afecțiune metabolică frecventă, cu un impact major asupra sănătății. Se estimează că numărul persoanelor cu diabet crește constant, iar majoritatea cazurilor sunt de diabet zaharat tip 2. Diabetul zaharat tip 2 este o boală metabolică cronică, caracterizată prin rezistența la insulină, în care organismul nu poate folosi eficient insulina produsă, și un deficit relativ de insulină, ducând la un nivel crescut de glucoză (zahăr) în sânge”, continuă medicul.

Medicul spune că apariția diabetului la adulți este influențată de mai mulți factori. Stilul de viață nesănătos, caracteristic societății moderne, alimentația bogată în calorii, consumul excesiv de zahăr și alimente procesate, precum cele de tip fast-food, au dus la creșterea numărului de cazuri de diabet zaharat tip 2.

„Există o serie de factori de risc care duc la apariția diabetului la adulți. Stilul de viață nesănătos, adoptat de omul modern, alimentația bogată în calorii, consumul de zahăr și alimente nesănătoase de tip fast-food au condus la creșterea numărului persoanelor diagnosticate cu diabet zaharat tip 2”, explică aceasta.

Sedentarismul și lipsa activității fizice sunt, de asemenea, factori de risc importanți. În plus, obezitatea contribuie semnificativ la dezvoltarea bolii, țesutul adipos crescând rezistența la insulină și împiedicând insulină să acționeze eficient în celule.

„Prezența obezității este incriminată și ea în apariția acestei afecțiuni. Este cunoscut faptul că țesutul gras crește insulino-rezistența, sau mai exact, din cauza țesutului gras, insulina nu reușește să pătrundă în celule”, susține specialistul.

Medicul a explicat că există și alți factori de risc.

„Alți factori de risc ar fi reprezentați de istoricul familial și predispoziția genetică, vârsta (peste 45 de ani), hipertensiunea arterială, dislipidemia (colesterol și trigliceride crescute), diabetul gestațional anterior, sindromul de ovar polichistic și boli cardiovasculare”, a mai spus dr. Denisa Tănăsescu.

Boala se manifestă cel mai frecvent în copilărie și înainte de vârsta de 35 de ani și nu are nicio legătură cu greutatea corporală, afirmă medicul.

„Semnalele de alarmă care privesc diabetul tip 1 la copii pot apărea ca un ansamblu de semne și simptome cumulate. Primele simptome ale diabetului tip 1 la copii includ sete excesivă, urinări frecvente, pierdere nejustificată în greutate, care poate indica faptul că organismul începe să se „hrănească” din țesuturi, oboseală, vedere încețoșată și iritabilitate, enurezis nocturn (udarea patului)”, adaugă medicul.

De asemenea, pacienții se pot confrunta cu stări de greață, vărsături sau dureri abdominale. Astfel, simptomele pot fi confundate cu cele specifice altor boli.

„Simptomele apar rapid, în câteva zile sau săptămâni, iar în cazuri mai grave pot apărea greață, vărsături și dureri abdominale, respirație care miroase a acetonă – acestea fiind aspecte ce necesită acordarea de îngrijiri medicale de urgență. Acestea nu caracterizează neapărat hiperglicemia, ci sunt semne și simptome ale unei complicații acute a diabetului zaharat tip 1 – cetoacidoza diabetică”, afirmă dr. Denisa Tănăsescu.

Având în vedere că diabetul de tip 1 poate progresa rapid, specialistul susține că părinții ar trebui să ajungă la medic de la primele simptome.