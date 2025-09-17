Cea mai ușoară rețetă de sfeclă murată. Aduce un plus de savoare la fiecare masă

Sfecla roșie murată este una dintre cele mai apreciate conserve pentru sezonul rece. Pe lângă gustul dulce-acrișor și culoarea intensă, sfecla este bogată în antioxidanți. Preparată și păstrată la borcan, sfecla rasă este gata de servit oricând, fie ca salată simplă, fie ca garnitură lângă fripturi și mâncăruri tradiționale.

Ingrediente necesare (pentru aproximativ cinci borcane de 800 g):

5 kg sfeclă roșie

1 litru apă

300 ml oțet

200 g zahăr

2 linguri sare neiodată

2–3 linguri hrean ras

2–3 foi de dafin

1 linguriță boabe de piper

1 linguriță boabe de muștar (opțional)

Mai întâi, sfecla roșie trebuie spălată foarte bine sub jet de apă rece, pentru a îndepărta orice urmă de pământ sau impurități. După acest pas, sfecla întreagă se pune într-o cratiță cu apă rece și se lasă la fiert până când furculița pătrunde ușor în interior, semn că este complet fiartă.

După ce s-a răcit suficient, se curăță de coajă, apoi se trece prin răzătoarea mare sau se toacă mărunt. În paralel, se pregătește compoziția lichidă pentru conservare.

Într-o oală încăpătoare, se pun la fiert apa, oțetul, zahărul și sarea, amestecând constant până când toate ingredientele se dizolvă complet. Se adaugă apoi foile de dafin și boabele de piper, iar opțional se pot încorpora și boabele de muștar pentru un plus de savoare. Compoziția se lasă să fiarbă câteva minute, astfel încât aromele să se întrepătrundă.

După acest pas, sfecla rasă se așază cu grijă în borcane sterilizate. Se presează ușor pentru a elimina eventualele goluri de aer și se adaugă câte puțin hrean ras în fiecare borcan, pentru un gust ușor picant.

Peste sfeclă se toarnă lichidul fierbinte, având grijă ca tot conținutul să fie complet acoperit, pentru a asigura o conservare corectă. Borcanele se sigilează bine cu capace și se așază într-o cratiță cu apă fierbinte pentru sterilizare la bain-marie, timp de 20–25 de minute. După fierbere, borcanele se scot cu grijă, se acoperă cu un prosop gros și se lasă să se răcească încet.