Ciuperci murate cu usturoi și tarhon. Rețeta gospodinelor din zona Făgărașului

Pe lângă clasicele borcane cu gogoșari, castraveți sau gogonele, gospodinele din Țara Făgărașului pregătesc și ciuperci murate. Deși această rețetă nu este foarte cunoscută, cei din zonă au păstrat-o cu sfințenie. Fie că alegi să le savurezi alături de o friptură suculentă sau de o porție de cartofi la cuptor, gustul lor te va impresiona. În plus, aceste murături aparte vor rezista până anul viitor.

Conform rețetei vechi, ciupercile nu se pun la murat în saramură, ci în oțet.

Ingrediente necesare:

2 kg ciuperci champignon (sau hribi/ghebe, după preferință)

1 litru apă

500 ml oțet de vin alb

2 linguri sare grunjoasă neiodată

2 linguri zahăr

5–6 căței de usturoi

2 foi de dafin

1 linguriță boabe de piper

1 linguriță boabe de muștar

câteva fire de tarhon

Se aleg ciuperci sănătoase, tari și proaspete. Se curăță bine de impurități și se spală în mai multe ape. Dacă sunt mari, se taie în jumătăți sau sferturi. Ciupercile se fierb timp de patru minute într-o oală cu apă și sare. După opărire, acestea se lasă la răcit.

Între timp, borcanele și capacele se spală bine și se sterilizează în cuptor sau prin fierbere, pentru a asigura păstrarea îndelungată. Se pune la fiert apa împreună cu oțetul, sarea, zahărul și condimentele. Se lasă să clocotească 2–3 minute, pentru ca aromele să se combine.

Ciupercile opărite se pun în borcane, adăugând între ele căței de usturoi și mirodenii. Peste acestea se toarnă compoziția fierbinte. Borcanele se sigilează imediat și se așază cu gura în jos pentru 10 minute, apoi se lasă să se răcească lent, acoperite cu o pătură. Se depozitează într-un loc răcoros și întunecos. Aceste murături aparte pot fi savurate după câteva săptămâni. Pentru a evita ca acestea să se înmoaie, asigură-te că păstrezi borcanele desfăcute în frigider.