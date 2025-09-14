Social

Ciuperci murate cu usturoi și tarhon. Rețeta gospodinelor din zona Făgărașului

Comentează știrea
Ciuperci murate cu usturoi și tarhon. Rețeta gospodinelor din zona FăgărașuluiCiuperci murate. Sursa foto: AI
Din cuprinsul articolului

Pe lângă clasicele borcane cu gogoșari, castraveți sau gogonele, gospodinele din Țara Făgărașului pregătesc și ciuperci murate. Deși această rețetă nu este foarte cunoscută, cei din zonă au păstrat-o cu sfințenie. Fie că alegi să le savurezi alături de o friptură suculentă sau de o porție de cartofi la cuptor, gustul lor te va impresiona. În plus, aceste murături aparte vor rezista până anul viitor.

Rețeta veche de ciuperci murate

Conform rețetei vechi, ciupercile nu se pun la murat în saramură, ci în oțet.

Ingrediente necesare:

  • 2 kg ciuperci champignon (sau hribi/ghebe, după preferință)
  • 1 litru apă
  • 500 ml oțet de vin alb
  • 2 linguri sare grunjoasă neiodată
  • 2 linguri zahăr
  • 5–6 căței de usturoi
  • 2 foi de dafin
  • 1 linguriță boabe de piper
  • 1 linguriță boabe de muștar
  • câteva fire de tarhon

Pașii necesari pentru pregătirea celor mai gustoase murături

Se aleg ciuperci sănătoase, tari și proaspete. Se curăță bine de impurități și se spală în mai multe ape. Dacă sunt mari, se taie în jumătăți sau sferturi. Ciupercile se fierb timp de patru minute într-o oală cu apă și sare. După opărire, acestea se lasă la răcit.

Tyler Robinson, relație romantică cu un transgender. Detalii oficiale de la FBI despre presupusul asasin al lui Charlie Kirk
Tyler Robinson, relație romantică cu un transgender. Detalii oficiale de la FBI despre presupusul asasin al lui Charlie Kirk
Partenerul asasinului lui Charles Kirk cooperează cu FBI. Tyler Robinson avea o relație romantică cu un transgender
Partenerul asasinului lui Charles Kirk cooperează cu FBI. Tyler Robinson avea o relație romantică cu un transgender
ciuperci

Ciuperci. Sursa foto: Freepik

Între timp, borcanele și capacele se spală bine și se sterilizează în cuptor sau prin fierbere, pentru a asigura păstrarea îndelungată. Se pune la fiert apa împreună cu oțetul, sarea, zahărul și condimentele. Se lasă să clocotească 2–3 minute, pentru ca aromele să se combine.

Când le poți savura

Ciupercile opărite se pun în borcane, adăugând între ele căței de usturoi și mirodenii. Peste acestea se toarnă compoziția fierbinte. Borcanele se sigilează imediat și se așază cu gura în jos pentru 10 minute, apoi se lasă să se răcească lent, acoperite cu o pătură. Se depozitează într-un loc răcoros și întunecos. Aceste murături aparte pot fi savurate după câteva săptămâni. Pentru a evita ca acestea să se înmoaie, asigură-te că păstrezi borcanele desfăcute în frigider.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:33 - Înălțarea Sfintei Cruci. Rugăciunea specială din această zi, care aduce speranță și ocrotire divină
09:20 - Tyler Robinson, relație romantică cu un transgender. Detalii oficiale de la FBI despre presupusul asasin al lui Charl...
09:11 - Mihaela Bilic, criticată de Colegiul Medicilor: Afirmațiile despre statine induc în eroare
09:02 - Ciuperci murate cu usturoi și tarhon. Rețeta gospodinelor din zona Făgărașului
08:53 - Îl prinde "paltonul" pe Ilie Bolojan la Palatul Victoria? Trei teste care-i pot decide soarta
08:45 - Drept la replică al fostei judecătoare Camelia Bogdan

HAI România!

Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți

Proiecte speciale