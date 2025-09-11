Social Cum să pregătești cele mai gustoase și crocante murături pentru sezonul rece. Secretele gospodinelor cu experiență







Piețele sunt pline de legume coapte și aromate, iar gospodinele au început deja să pună murături și să pregătească zacusca, gemurile și dulcețurile. Momentul ideal pentru prepararea murăturilor este finalul lunii septembrie, când temperaturile scad, favorizând fermentația naturală și menținând legumele crocante.

Murăturile pot fi pregătite în două feluri: în saramură sau în oțet. Saramura permite fermentația naturală cu bacterii lactice, păstrând gustul tradițional și aducând probiotice, în timp ce murarea în oțet este mai rapidă și oferă o aromă ușor acrișoară.

Legumele precum varza, castraveții, gogonelele, gogoșarii, morcovii, conopida și ardeii iuți se potrivesc foarte bine pentru ambele metode. Pentru pregătirea conservelor nu sunt necesare multe ustensile, însă două dintre ele îți vor fi de mare ajutor: o pâlnie cu gura largă și un clește pentru borcane. Pâlnia te ajută să torni lichidul în borcane fără să îl verși, iar cleștele îți permite să muți borcanele fierbinți în siguranță.

Fie că pregătești murăturile în butoi sau la borcan, legumele trebuie așezate astfel încât să poată „respira”. Evită să le presezi prea mult și asigură-te că vor putea fi scoase ușor din recipient în momentul în care vei dori să le savurezi.

Printre condimentele de bază se numără usturoiul, hreanul, muștarul boabe, foile de dafin, mărarul uscat și frunzele de țelină. Pentru a preveni „floarea”, un strat albicios de mucegai la suprafață, se recomandă să pui câteva boabe de muștar deasupra legumelor. Condimentele le vor aduce un plus de gust.

De asemenea, sarea joacă un rol crucial. Pentru castraveți se recomandă 30-40 g sare grunjoasă la un litru de apă. Evită sarea fină sau iodată, care poate altera saramura și favoriza mucegaiul. Borcanele se sterilizează prin fierbere 15-20 de minute, iar dacă la deschidere se aude un pocnet, procesul a fost corect.

Igiena este esențială. Legumele, mâinile și ustensilele trebuie bine spălate, iar borcanele și butoaiele sterilizate cu apă și bicarbonat.

Multe gospodine aleg să sterilizeze borcanele în mașina de spălat vase. Murăturile se păstrează într-un loc răcoros, întunecos și aerisit, ideal la 8-10 grade Celsius. Borcanele trebuie închise ermetic, iar legumele complet acoperite de saramură. Capacele metalice trebuie evitate, fiind preferate cele de sticlă sau celofan.

Pe lângă savoare, murăturile oferă probiotice, vitamine, minerale și antioxidanți, contribuind la digestie și controlul glicemiei.

„Floarea” sau mucegaiul la murături apare de obicei din cauza umezelii și a igienei precare. În unele situații, aceasta afectează doar suprafața legumelor, fără să le modifice gustul, însă nerespectarea regulilor de preparare poate duce la înmuierea acestora.

Gospodinele spun că legumele nu ar trebui spălate cu apă de la robinet. Dacă nu ai altă variantă, fierbe apa timp de 10-15 minute.