Social Rețeta de pui glazurat cu sos de portocale și ghimbir, inspirată din bucătăria asiatică







Puiul glazurat cu portocale și ghimbir este un preparat simplu de gătit, dar cu un rezultat deosebit. Rețeta se remarcă prin combinația dintre dulceața sucului de portocale, aroma ușor iute a ghimbirului și textura fragedă a cărnii de pui.

500 g piept sau pulpe de pui dezosate

200 ml suc proaspăt de portocale

3 linguri de sos de soia

o lingură de miere

1 bucată de ghimbir ras (2-3 cm)

2 căței de usturoi

Ulei pentru gătit

Puiul glazurat cu portocale și ghimbir combină gustul dulce-acrișor cu note ușor picante, specifice bucătăriei asiatice. Carnea se taie în bucăți potrivite și se pune într-un bol adânc.

Peste ea se toarnă marinada pregătită din 200 ml suc proaspăt de portocale, trei linguri de sos de soia, o lingură de miere, ghimbir ras și doi căței de usturoi zdrobiți. Totul se amestecă bine, iar puiul se lasă la frigider timp de cel puțin o oră, pentru ca aromele să se combine.

După marinare, bucățile de pui se prăjesc ușor într-o tigaie încinsă cu puțin ulei, până prind o crustă subțire. Se adaugă apoi marinada și se lasă la foc mediu, amestecând din când în când, până când lichidul scade și se transformă într-un sos gros, care acoperă carnea cu un strat lucios.

După ce sosul s-a legat și a căpătat consistența dorită, focul se reduce la minim și puiul se mai lasă câteva minute, astfel încât aromele să pătrundă bine în carne.

Preparatul poate fi servit cu garnituri simple, care să pună în valoare glazura. Orezul alb sau basmati este cea mai folosită alegere, însă merge la fel de bine și cu tăiței de orez.

Cei care preferă legumele pot opta pentru broccoli, morcovi sau ardei gătiți rapid la tigaie. Ca alternativă mai consistentă, cartofii dulci copți sau un piure fin de cartofi pot completa gusturile acestui fel de mâncare.