Cea mai ușoară rețetă de castraveți murați. Vor fi crocanți toată iarna

Cea mai ușoară rețetă de castraveți murați. Vor fi crocanți toată iarna
Crocanți și aromați, castraveții murați nu lipsesc de pe mesele românilor, mai ales în sezonul rece. Dacă vrei să te bucuri de gustul lor alături de o friptură suculentă, această rețetă simplă te va ajuta să obții rezultatul perfect.

Castraveți murați în saramură. Cum îi prepari

Deși există multe rețete de castraveți murați, mulți români aleg varianta în saramură. Față de cei murați în oțet, aceștia vor fi gata de savurat după câteva săptămâni.

Ingredientele necesare:

  • 1 kg castraveți proaspeți, de mărime medie
  • 1,5 litri apă
  • 2 linguri sare neiodată
  • 100 ml oțet (opțional, pentru un gust mai acrișor)
  • 4-5 căței de usturoi
  • 1 legătură mărar proaspăt
  • frunze de dafin

Sterilizarea borcanelor, pas esențial

Începe prin a spăla și curăța castraveții, asigurându-te că sunt fermi și fără pete sau zone moi, pentru a rămâne crocanți pe durata fermentării.

După ce i-ai curățat, taie capetele castraveților pentru ca aromele să pătrundă mai ușor. Borcanele trebuie să fie curate și sterilizate. La fundul fiecărui borcan se așază câțiva căței de usturoi, mărar și frunze de dafin.

Castraveți

Castraveți. Sursa foto: Freepik

Cum pregătești saramura pentru castraveți

Pentru saramură, se dizolvă sarea în apă clocotită, apoi se adaugă oțetul. Aceasta se toarnă fierbinte peste castraveți, umplând borcanul până la margine. Este important ca lichidul să acopere complet castraveții, astfel încât aceștia să nu intre în contact cu aerul, prevenind fermentația nedorită.

Borcanele se închid etanș și se lasă la temperatura camerei timp de 2-3 zile pentru a începe procesul de fermentare. După această perioadă, castraveții pot fi păstrați în cămară sau în frigider. Sterilizarea recipientelor este un pas esențial în pregătirea castraveților murați.

Poți să le sterilizezi fie în cuptor, fie în mașina de spălat vase, iar astfel borcanele vor fi perfect curate și vor împiedica apariția bacteriilor și a mucegaiului. Dacă sari peste această etapă, murăturile se pot înmuia, iar saramura poate deveni tulbure.

