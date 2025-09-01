Social Paste cu creveți și lime, gata în 30 de minute. Rețeta, pas cu pas







Pastele cu fructe de mare sunt un preparat apreciat în multe bucătării, însă varianta cu creveți, lime și coriandru aduce o combinație inedită de arome proaspete. Rețeta este simplă, se pregătește în mai puțin de 30 de minute și oferă un gust intens, care transformă o masă obișnuită într-una specială.

250 g tagliatelle

300 g creveți decorticați

două linguri de ulei de măsline

2 căței de usturoi

Sucul și coaja rasă de la lime

o legătură mică de coriandru proaspăt

100 ml smântână lichidă pentru gătit

Sare și piper după gust

Tagliatellele se fierb în apă cu sare, conform instrucțiunilor de pe ambalaj, până devin „al dente”. Între timp, într-o tigaie mare se încălzesc două linguri de ulei de măsline, apoi se adaugă usturoiul tocat mărunt. După câteva secunde, se pun creveții și se gătesc rapid, câte două minute pe fiecare parte, până devin roz.

Peste creveți se toarnă smântâna lichidă, sucul și coaja rasă de lime, amestecând ușor pentru a lega sosul. Tagliatellele scurse se adaugă direct în tigaie, iar totul se omogenizează. La final, se presară coriandrul proaspăt tocat și se condimentează cu sare și piper.

Un alt preparat rapid și gustos este cel cu midii și roșii cherry, pentru care vei avea nevoie de:

250 g spaghete

500 g midii proaspete

200 g roșii cherry

două linguri de ulei de măsline

2 căței de usturoi

50 ml vin alb sec

o legătură mică de pătrunjel proaspăt

Sare și piper după gust.

Spaghetele se fierb în apă cu sare, conform instrucțiunilor de pe ambalaj, până devin „al dente”. Într-o tigaie adâncă se pune uleiul de măsline și se călește usturoiul tocat fin. Se adaugă roșiile cherry tăiate în jumătăți și se lasă câteva minute la foc.

Se pun midiile spălate și curățate, apoi se toarnă vinul alb. Tigaia se acoperă cu un capac și se lasă pe foc 5-7 minute, până când midiile se deschid. Cele care rămân închise se aruncă. Pastele scurse se adaugă peste sos, se amestecă bine și se presară pătrunjelul tocat. Se condimentează cu sare și piper, iar preparatul se servește imediat, cât este cald.