Paste cu creveți și lime, gata în 30 de minute. Rețeta, pas cu pas
- Raluca Dan
- 1 septembrie 2025, 08:59
Pastele cu fructe de mare sunt un preparat apreciat în multe bucătării, însă varianta cu creveți, lime și coriandru aduce o combinație inedită de arome proaspete. Rețeta este simplă, se pregătește în mai puțin de 30 de minute și oferă un gust intens, care transformă o masă obișnuită într-una specială.
Ingredientele necesare pentru rețeta de paste cu creveți
- 250 g tagliatelle
- 300 g creveți decorticați
- două linguri de ulei de măsline
- 2 căței de usturoi
- Sucul și coaja rasă de la lime
- o legătură mică de coriandru proaspăt
- 100 ml smântână lichidă pentru gătit
- Sare și piper după gust
Modul de preparare
Tagliatellele se fierb în apă cu sare, conform instrucțiunilor de pe ambalaj, până devin „al dente”. Între timp, într-o tigaie mare se încălzesc două linguri de ulei de măsline, apoi se adaugă usturoiul tocat mărunt. După câteva secunde, se pun creveții și se gătesc rapid, câte două minute pe fiecare parte, până devin roz.
Peste creveți se toarnă smântâna lichidă, sucul și coaja rasă de lime, amestecând ușor pentru a lega sosul. Tagliatellele scurse se adaugă direct în tigaie, iar totul se omogenizează. La final, se presară coriandrul proaspăt tocat și se condimentează cu sare și piper.
Spaghetti cu midii și roșii cherry
Un alt preparat rapid și gustos este cel cu midii și roșii cherry, pentru care vei avea nevoie de:
- 250 g spaghete
- 500 g midii proaspete
- 200 g roșii cherry
- două linguri de ulei de măsline
- 2 căței de usturoi
- 50 ml vin alb sec
- o legătură mică de pătrunjel proaspăt
- Sare și piper după gust.
Mod de preparare
Spaghetele se fierb în apă cu sare, conform instrucțiunilor de pe ambalaj, până devin „al dente”. Într-o tigaie adâncă se pune uleiul de măsline și se călește usturoiul tocat fin. Se adaugă roșiile cherry tăiate în jumătăți și se lasă câteva minute la foc.
Se pun midiile spălate și curățate, apoi se toarnă vinul alb. Tigaia se acoperă cu un capac și se lasă pe foc 5-7 minute, până când midiile se deschid. Cele care rămân închise se aruncă. Pastele scurse se adaugă peste sos, se amestecă bine și se presară pătrunjelul tocat. Se condimentează cu sare și piper, iar preparatul se servește imediat, cât este cald.
