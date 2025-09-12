Social

Cum pregătești cei mai gustoși gogoșari murați. Ingredientul care aduce un plus de savoare

Gogoșari. Sursă foto: Arhiva EVZ
Toamna aduce în fiecare gospodărie mirosul de murături și zarzavaturi pregătite pentru iarnă. Printre cele mai apreciate delicii se numără gogoșarii în oțet, un preparat care nu lipsește de pe mesele românilor în sezonul rece.

Secretul celor mai gustoase murături. Cum alegi legumele care să rămână crocante

Primul pas pentru este selectarea legumelor. Gogoșarii trebuie să fie tari, cărnoși și fără urme de lovituri. Cei de mărime medie sunt perfecți, deoarece își păstrează textura după ce sunt puși la murat. Multe gospodine preferă să îi cumpere direct din piețe sau de la producătorii locali, pentru a avea garanția că legumele sunt proaspete.

Iată lista de ingrediente pentru gogoșari murați, varianta îmbogățită cu miere:

  • 5 kg gogoșari, bine copți și tari
  • 1 litru oțet de 9 grade
  • 2 litri apă
  • 500 g zahăr (sau 300 g zahăr + 200 g miere)
  • 3 linguri sare grunjoasă, neiodată
  • 2–3 rădăcini de hrean
  • 2 foi de dafin
  • 1 lingură boabe de muștar
  • 1 lingură boabe de piper
  • 1 legătură de țelină (frunze)

Cum prepari compoziția lichidă

Pentru ca gogoșarii să iasă gustoși și să reziste peste iarnă, compoziția lichidă trebuie pregătită corect. Într-o oală mare, se pune 1 litru de oțet și 2 litri de apă. Se adaugă zahărul (sau combinația de zahăr și miere), apoi sarea grunjoasă.

Gogoșari

Gogoșari în oțet. Sursă foto: Captură video Youtube

Amestecul se pune la fiert, iar când începe să clocotească, se adaugă foile de dafin, boabele de piper și muștarul.

Mierea, ingredientul care adaugă un plus de savoare. Puține gospodine apelează la acest truc

Se lasă lichidul să fiarbă timp de câteva minute, până când sarea și zahărul se dizolvă complet și aromele se combină. Apoi, compoziția se ia de pe foc și se toarnă fierbinte peste gogoșarii așezați în borcane, împreună cu hreanul și frunzele de țelină.

Această combinație asigură nu doar conservarea, ci și echilibrul perfect între dulce și acrișor. Pentru a aduce un plus de gust, multe gospodine folosesc un strop de miere. În funcție de preferințe, în borcanele cu gogoșari pot fi adăugate câteva bucăți de conopidă .

