Social Gem de prune cu nucă, o rețetă care te trimite cu gândul la cămara bunicii







Prunele sunt vedetele toamnei. Aromate, dulci și ușor acrișoare, aceste fructe se transformă într-un desert care te îți va aminti de iernile de odinioară. Consistent și ușor de preparat, gemul de prune cu nucă poate fi savurat ca atare sau poate fi folosit ca umplutură pentru prăjituri și cornulețe.

Dacă vrei să obții un deliciu precum cel pregătit în trecut de gospodinele cu experiență, alege să pregătești gemul într-o oală de fontă. Ingredientele necesare pentru această rețetă sunt următoarele:

5 kg prune bine coapte

1,5 kg zahăr

200 g miez de nucă prăjit ușor

1 linguriță scorțișoară (opțional)

Prepararea gemului de prune cu nucă păstrează farmecul rețetelor de odinioară. Prunele bine coapte se curăță de sâmburi și se lasă câteva ore la odihnit cu zahăr, până când fructele își lasă siropul. Se lasă să fiarbă încet, la foc mic, amestecând încet.

Când compoziția s-a legat, se adaugă nucile prăjite și mărunțite, care dau un plus de textură și gust, iar pentru cei care preferă o notă mai intensă se recomandă un strop de scorțișoară.

Gemul se așază fierbinte în borcane sterilizate, închise ermetic, apoi se lasă să se răcească lent, acoperite cu un șervet, pentru a-și păstra aroma și consistența.

Această variantă este ideală pentru cei care nu folosesc zahăr în prepararea deserturilor.

Ingrediente:

3 kg prune bine coapte

600 g fructoză

1 linguriță zeamă de lămâie

Prunele se spală, se curăță de sâmburi și se pun într-un vas mare la fiert, la foc mic. Când pulpa devine moale, se adaugă fructoza și zeama de lămâie, ingredientul care menține culoarea și contribuie la conservarea preparatului.

Fierberea continuă până când gemul capătă consistența dorită. Pentru a verifica textura, se poate folosi testul cu farfuria rece: dacă nu curge, gemul este gata.