Varză murată la borcan. Rețeta ideală pentru cei care stau la bloc

Pe vremuri, varza murată nu lipsea de pe mesele românilor în sezonul rece. Fie că era folosită ca garnitură, la sarmale sau ca ingredient în diverse preparate, aceasta era pe placul tuturor. În prezent, puține gospodine se mai „aventurează” să pună varză în saramură. Din cauza spațiului restrâns, cei care stau la bloc au renunțat definitiv la acest obicei. Dacă te numeri printre persoanele care nu au o cămară spațioasă sau o pivniță răcoroasă, această rețetă îți fi de folos.

Ingredientele necesare:

3 verze mari

150 g sare pentru murături

1 legătură de mărar uscat

1 legătură de cimbru uscat

4 foi de dafin

Verzele trebuie să fie sănătoase, cu frunze subțiri și nervuri fine. Fiecare varză se opărește câte 1-2 minute pe fiecare parte, apoi se scurge și se lasă să se răcească pe prosoape.

Frunzele se taie în bucăți de dimensiuni potrivite și se amestecă cu condimentele. Frunzele se rulează, se așază în borcane și se toarnă peste ele saramura obținută din apă și sare, aromată cu mărar, cimbru și foi de dafin.

Capacul se lasă neînfiletat primele zile pentru a permite fermentarea, apoi se închide și borcanele se depozitează într-un loc răcoros.

9 verze cu frunze subțiri

18 litri apă rece

450 g sare grunjoasă

2 legături cimbru uscat

2 legături mărar uscat

3 ardei iuți

1 lingură semințe de chimen

Verzele se curăță de frunzele exterioare și se scobește cotorul. În butoi se pun straturi de varză, între care se adaugă condimentele și ardeii iuți.

Apa rece se amestecă cu sarea și se toarnă peste varză, acoperind complet conținutul. Se pune o farfurie deasupra și, dacă este nevoie, o greutate pentru a menține varza scufundată în saramură.

În primele 7 zile, saramura se amestecă zilnic pentru a asigura fermentarea uniformă. După această perioadă, varza se lasă să se matureze timp de aproximativ șapte săptămâni, până când obține gustul și textura dorită.

Sarea este ingredientul esențial în orice murătură. Proporția recomandată este de 25 g sare grunjoasă la fiecare litru de apă, fără iod. Aceasta ajută la păstrarea texturii crocante și la fermentarea uniformă. Butoiul sau borcanul trebuie să fie bine curățat și opărit înainte de folosire, pentru a preveni impuritățile.

Temperatura ideală pentru fermentare nu trebuie să depășească 25 de grade, iar locul de păstrare după murare trebuie să fie răcoros, între 15-16 grade.