Biletele de trimitere și de internare se schimbă. Informații pentru pacienți de la CNAS

Biletele de trimitere și de internare se schimbă. Informații pentru pacienți de la CNAS
Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) au schimbat modelul unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice și al biletului de internare utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Schimbarea prevede că adresa asiguratului nu mai este obligatorie de completat, adaptând documentele la noile cărți de identitate care nu mai includ adresa de domiciliu a cetățenilor. „Această măsură simplifică procesul birocratic atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical”, se arată în documentul CNAS.

Noul bilet de trimitere. Ce trebuie să știe pacienții

Prin eliminarea obligativității completării adresei, procesul de completare a biletului de trimitere și a biletului de internare devine mai rapid și mai eficient. „Pacienții nu mai trebuie să furnizeze date care nu mai sunt relevante în contextul noilor cărți de identitate, iar personalul medical poate să completeze documentele conform instrucțiunilor actualizate, fără întârzieri. Măsura contribuie la reducerea birocrației și la alinierea sistemului medical la realitatea legislativă actuală”, se artă în Ordinul CNAS.

Documentul, AICI.

Legile care au stat la baz modificării

Potrivit CNAS, decizia se bazează pe prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, Ordonanței de urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pe Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru care reglementează acordarea asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Modificarea se susține și prin Ordinul comun al ministrului Sănătății și președintelui CNAS nr. 1857/441/2023, care stabilește normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru.

PIAS, platforma care va transforma biletele de trimitere și scrisorile medicale în documente digitale

Ministerul Sănătății a anunțat o modernizare majoră a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), proiect finanțat prin PNRR cu 100 de milioane de euro. Noua versiune va elimina formularele tipizate, transformând biletele de trimitere și scrisorile medicale în documente digitale accesibile imediat.

Primele module vor fi lansate până la sfârșitul acestui an, iar sistemul complet va fi operațional până în august 2026. „Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) este cel mai important proiect de digitalizare din istoria sistemului sanitar românesc şi are o valoare de 100 de milioane de euro, finanţare prin PNRR”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Peste 16 milioane de români folosesc PIAS

În prezent, peste 16 milioane de cetățeni folosesc PIAS, iar mai mult de 70.000 de furnizori de servicii medicale se conectează zilnic la sistem. Platforma validează și raportează peste 700.000 de servicii, dintre care aproximativ 200.000 reprezintă rețete medicale.

„Toate aceste procese vitale rulează încă pe echipamente instalate începând cu anul 2002 – învechite, fragile, pentru care nu se mai produc nici măcar piese de schimb. Este de neacceptat ca, în 2025, medicii şi pacienţii să piardă timp preţios în faţa unor servere blocate”, a a mai spus Rogobete.

 

 

 

