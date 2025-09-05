Social Schimbări neașteptate la eliberarea cărții electronice de identitate. Cum vor fi afectați românii







Guvernul a decis să reducă numărul cetățenilor care vor beneficia de eliberarea gratuită a cărții electronice de identitate (CEI) prin PNRR, în scopul utilizării eficiente a fondurilor și securizării investiției. Astfel, în loc de 5 milioane de beneficiari, proiectul vizează acum 3,5 milioane de persoane, iar bugetul alocat scade de la 150 milioane euro la 129 milioane euro.

Pentru a completa finanțarea proiectului, Guvernul va asigura o sumă de 15,7 milioane lei din resurse publice naționale, precum și TVA aferentă fondurilor europene în valoare de 134 milioane lei, potrivit Profit.ro.

Se estimează că, pentru atingerea obiectivului de 3,5 milioane CEI până la 30 iunie 2026, vor fi emise aproximativ 307.655 de cărți lunar, adică în jur de 15.382 de cereri zilnice. Nerealizarea țintei ar putea atrage sancțiuni financiare din partea Comisiei Europene de aproximativ 264 milioane euro.

Cartea electronică de identitate este emisă pe suport de policarbonat și dotat cu un cip electronic securizat, care stochează datele personale în condiții de maximă siguranță. Potrivit reprezentanților Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP), CEI oferă protecție ridicată împotriva falsificării, permite accesul rapid la servicii publice electronice și poate fi folosită ca document de călătorie în statele membre UE, respectând cele mai stricte standarde europene.

Cipul integrat este protejat prin două coduri PIN distincte, împiedicând accesarea datelor fără consimțământul titularului.

Alte tipuri de carte de identitate

CIS rămâne valabilă pe teritoriul național, dar nu permite accesul la serviciile electronice și nu are valoare de document de călătorie. Ea are formatul ID1 (dimensiune card bancar) și elemente de securitate mai bune decât vechea carte de identitate din 1997.

Cartea de identitate pe suport Teslin, folosită până în aprilie 2025, nu mai respectă standardele de securitate naționale și europene și poate fi falsificată mult mai ușor. Toate aceste documente vor expira până în august 2031, conform Regulamentului UE nr. 2019/1157.

Valabilitate și utilizare

Noile cărți de identitate (CEI și CIS) pot fi folosite și în afara granițelor României doar dacă sunt CEI. Cei care nu doresc CEI pot solicita CIS, care oferă un nivel de securitate superior vechii cărți din 1997, dar nu permite accesul la serviciile electronice.

Datele stocate pe CEI nu pot fi accesate fără consimțământul titularului, prin introducerea codurilor PIN securizate.